Caracciolo Gold Run 2022: tutto pronto per la gara podistica.

Torna la CARACCIOLO GOLD RUN l’evento podistico della città di Napoli, che quest’anno spegne le 20 candeline. Dopo lo stop forzato di 2 anni a causa della pandemia, tutto è pronto con la ventesima edizione dell’evento sportivo più affascinante per gli appassionati della corsa.

L’A.S.D. Napoli Sport Events, in collaborazione con la Fondazione Telethon e con il patrocinio della FIDAL Campania, del Comune di Napoli, dell’UNIVERSITA’ PARTHENOPE, del CONI, di SPORT E SALUTE, indice ed organizza il 4 e 5 giugno 2022 un evento sportivo unico nel suo genere, che prevede la contemporaneità di 2 manifestazioni podistiche conosciutissime e che da anni si svolgono nella città di Napoli: la 20° Caracciolo Gold Run (organizzata dalla NAPOLI SPORT EVENTS) gara agonistica FIDAL per Assoluti e Master, quest’anno sulla distanza di 10 km e la 9° Walk of Life (organizzata dalla Fondazione TELETHON), gara NON agonistica di 3 km.

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione di questa edizione, moderata dal Direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo d’Errico, ha visto la presenza del dott. Tommaso Pellegrino, Consigliere Regionale della regione Campania, e Domenico Scognamiglio, Presidente ASD Napoli Sport Events e organizzatore della Caracciolo Gold Run e di Francesco Lettieri, Coordinatore Telethon Napoli.

Ma non solo, anche le aziende hanno dimostrato il loro supporto, con la presenza e i messaggi portati da Luigi Amato di BNL Napoli, Laura Montella, Marketing Territoriale di Ferrarelle Società Benefit, oltre a Salvatore Scarpa del Centro Commerciale Jambo 1.

Presenti al tavolo dei relatori anche il Colonnello Antonio Forte, Comandante del Gruppo Carabinieri di Napoli che proprio domenica festeggerà in piazza i 208 anni dalla nascita dell’arma, Francesca Merenda, Segretario Territoriale Sport e Salute Campania che da diverso tempo è impegnato nell’avvicinare i ragazzi allo sport allontanandoli dalla strada e Carlo Cantales consigliere nazionale FIDAL nonché elemento fondamentale da anni per questo evento inquanto voce narrante della gara.

Appuntamento quindi sabato 4 giugno alle ore 10 in Piazza Plebiscito per l’apertura del Villaggio con la fanfara X° regimento Carabinieri “Campania” e Domenica 5 giugno alle 9:00 per la partenza in simultanea della corsa competitiva di 10 km (Caracciolo Gold Run) e della passeggiata non competitiva di 3 km (Walk of Life).

Info e iscrizioni: www.caracciologoldrun.it

IL PROGRAMMA

Sabato

10.00 Apertura villaggio con fanfara X° regimento Carabinieri “Campania”

10.30/13 visite senologiche per la lotta al tumore al seno a cura dell’Associazione Underforty Women Breast Care

15/19 incontro con il legend di Sport e Salute Patrizio Oliva

15.30 Ginnastica posturale i tecnici sono Ornella Fiorillo DT posturale e promoter del progetto Posturalmente di APD IL FALCO con la collaboratrice Letizia Carluccio

16.00 Esibizione nucleo Carabinieri Cinofili con cani antidroga e antiesplosivo

16.30 Intervento di Flamenco tratti dallo spettacolo el ruido de la historia coreografie di Manuela Iannelli e Antonio Campaiola. Danzano Manuela Iannelli e Antonio Campaiola

17.00 Esibizione judo, karate, ginnastica artistica, scherma medievale con la Compagnia la Rosa e la Spada.

18.30/19.30 musica dal vivo a cura del cantautore Pietro Esposito

Domenica

8.30 Warmup

9.00 Partenza gare

10.45 Premiazioni VINCITORI e premiazioni per tutti i partecipanti con le medaglie create dall’artista ed ex atleta e vincitore della Caracciolo Gold Run Ivano Felaco

12.30 chiusura attività