De Laurentiis: basta calciatori africani. Koulibaly gli risponde per le rime: ci vuole rispetto.

“Io do e chiedo rispetto per tutte le nazionalità. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un suo diritto. Ma sono sicuro che al Napoli ci sono tante persone che non la pensano come lui. Ho grande rispetto per la città e per i tifosi e non penso che quello che ha detto De Laurentiis sia quello che pensi la città di Napoli, ma sia solo un’opinione”.

L’ex difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly risponde così, durante la sua presentazione al Chelsea, al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ieri sera in diretta a Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia, aveva detto: “Basta africani, se non rinunciano a giocare la Coppa d’Africa. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri”.

Koulibaly poi, ha parlato anche della Premier League e della nuova avventura che lo aspetta. “È vero che è da molto tempo che la Premier League mi voleva. Credo in Dio e in queste cose, il momento era adesso. Forse prima nessuno era pronto e il Napoli non voleva che venissi. Non sono un giocatore a cui piace combattere con il proprio club per andarsene. Ho molto rispetto per il proprietario e per i tifosi ma credo che questa volta fosse il momento giusto per lasciare il Napoli”. Sulla scelta del Chelsea ha aggiunto: “”E’ stato l’unico club che voleva davvero che venissi. Abbiamo avuto il primo contatto nel 2016 quando Antonio Conte è venuto qui e voleva che venissi. Non è successo, ma sono sempre stato legato al Chelsea e questa volta le stelle erano ben allineate. Sono molto felice di essere qua.

Sono pronto a dare tutto”. (ANSA).