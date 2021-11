Europa League, vittoria larga del Napoli a Varsavia.

Passa il Napoli sul campo del Legia Varsavia e si sistema al primo posto in classifica nel girone di Europa League.

Finisce 1-4 dopo un primo tempo di sofferenza nel quale gli azzurri, andati in svantaggio dopo soli dieci minuti di gioco, devono soffrire non poco per raddrizzare la partita.

Nel secondo tempo i partenopei, grazie anche a due calci di rigore, ribaltano il risultato e chiudono in scioltezza una gara che diventa fondamentale per il cammino della squadra in Europa.

Quella del Napoli è una vittoria perfino più netta di quel che dica il punteggio finale. La superiorità degli azzurri sugli avversari è schiacciante e il possesso palla raggiunge quasi il 70 per cento.

Le reti: pt 10′ Emreli; st 5′ Zielinski (rig), 29′ Mertens (rig), 33′ Lozano, 45′ Ounas. Angoli: 7-0 per il Napoli. (ANSA).

Tre punti arrivati all’insegna del turnover, quello attuato da Luciano Spalletti. “Il turnover ha funzionato – ammette l’allenatore nel post partita – La squadra ha fatto una grande prestazione perché ha dimostrato di non saper giocare solo sul velluto. Ci siamo complicati la vita nel primo tempo, ma erano tutti determinati per rimettere a posto le cose. Sono entrati tutti molto bene, erano vogliosi. È un gruppo fantastico“.

“Ho visto una squadra matura, da bosco e da riviera – racconta l’allenatore – Sa stare da entrambe le parti. Non era facile battere un rigore come ha fatto Mertens. Vedere fare certe giocate a Ounas è un messaggio importante. Politano è entrato bene. Dopo una prestazione del genere un po’ di tossine nelle gambe ci saranno, ma quando si fa una grande prestazione è più semplice smaltirle“.