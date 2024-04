FIP Rise Pala Padel Nola, la prima volta del CUPRA in Campania

Per la prima volta, il CUPRA FIP Tour fa tappa in Campania. La regione del sud Italia e la città in provincia di Napoli ospitano il FIP Rise Pala Padel Nola, con due tabelloni – uno maschile e uno femminile – da 32 coppie ciascuno e tanti giocatori pronti a scendere in campo per conquistare i titoli.

Tra gli uomini, guidano l’entry list José Luis Gonzalez (numero 83 del ranking FIP) e Jairo Bautista (41); dall’altra parte, come numeri 2, Miguel Angel Solbes (63) e Carlos Marti (77). Curiosità anche per le coppie italiane: tra le teste di serie ci sono Denis Perino (in coppia con l’argentino Dylan Demian Cuello), Di Giovanni/Cremona (6) e Cattaneo/Sinicropi (7). In campo anche Giulio Graziotti e Flavio Abbate, già vincitori dei FIP Rise di Kaunas (Lituania) e di Rocks Lane (Regno Unito)

Le teste di serie numero 1 del tabellone femminile sono invece Noemi Aguilar Carrillo (numero 69 del ranking) e Letizia Maria Manquillo (67), seguite da Ana Varo (80) e Lorena Alonso De Lera, anche loro come Graziotti e Abbate vincitrici a Londra. Dopo la fine del tabellone di qualificazioni, da venerdì si giocherà il main draw con i sedicesimi: sabato gli ottavi e i quarti, domenica le semifinali e le finali.