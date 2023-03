Gevi Napoli Basket sconfitta in casa da Varese.

Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede alla Openjobmetis Varese per 101 a 93 nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

Coach Pancotto schiera in quintetto Michineau, Young, Stewart, Wimbush e Williams, Brase risponde con Ross, Brown, Woldetensae, Johnson ed Owens.

Partono forte gli azzurri, 6-0 con i canestri di Williams, Wimbush e Young, quattro punti di Michineau valgono il 10-1 prima del break degli ospiti che, guidati dalle triple di Ross, riescono a rientrare in parità e a sorpassare con Jones. Ritmi altissimi, si segna da una parte e dall’altra parte, Reyes trova il canestro per i suoi, Young ed Howard riportano la Gevi avanti sul 29-26. Nel finale segna Johnson per il 29-28 al primo intervallo.

Segnano Uglietti e Caruso, la tripla di De Nicolao vale il nuovo vantaggio Varese ma Howard risponde immediatamente. Nuovo botta e risposta tra Uglietti e Caruso, Howard recupera palla e piazza una nuova tripla, Wimbush segna il 43-37 ma Caruso realizza col fallo. Nuovo buon momento per la Gevi, 4 punti consecutivi di Wimbush, segnano Caruso e Williams, 49-44 a metà quarto. Straordinario canestro per Young, che realizza col fallo, la tripla di Stewart vale il 55-44. Minibreak per Varese, 4-0, interrotto dalla tripla di Young, Reyes in contropiede segna col fallo, 60-53. Nel finale canestri per Ross e Williams, si va all’intervallo lungo sul 62-56.

Si parte con il gioco da 4 punti di Howard, Owens schiaccia, Brown fa 1 su 2 ai liberi cosi come Johnson, Williams segna da sotto, risponde Owens, Ross mette la tripla del 68-65, timeout per Coach Pancotto. Continua il buon momento di Varese con Owens, Williams segna, 2 su 2 per Wimbush ai liberi, Woldetensae mette il nuovo -3,Brown riporta Varese sotto di un solo punto, Reyes sorpassa con la tripla. Torna a segnare la Gevi con Stewart, Ross realizza in entrata, Caruso mette la tripla del +5 ospite ma Stewart risponde con la stessa arma. Si va all’ultimo intervallo sul 81-78 per la squadra ospite.

Segna Brown per Varese, De Nicolao realizza da sotto, Wimbush fa su 2 ai liberi ma Ross punisce in entrata, timeout Gevi. Canestro per Michineau ma nuova tripla per Woldetensae, Howard riporta la Gevi sotto di 6 ma Johnson segna ancora da 3 punti, i canestri di Wimbush e Ross portano il punteggio sul 95-86 Varese a 4 minuti dalla sirena. Gli azzurri non riescono a segnare, Varese gestisce il gioco. Stewart mette la tripla del -8, il canestro di Caruso chiude il match. Finisce 101-93 per la Openjobmetis Varese.

Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 12 marzo alle ore 18,30 sul campo della Unahotels Reggio Emilia.

Gevi Napoli Basket-Openjobmetis Varese 93-101 (29-28;62-56;78-81)

Napoli: Zerini 1, Howard 14,Young 11, Michineau 15, Dellosto ne, Uglietti 6, Wimbush 16, Williams 19, Stewart 11, Zanotti ne, Matera ne, Grassi ne. All.Pancotto

Varese : Ross 23, Woldetensae 10, Reyes 13, De Nicolao 5, Librizzi ne, Virginio, Ferrero , Brown 7, Caruso 18, Owens 6, Johnson 19.All.Brase

Dichiarazione di Coach Pancotto:

“Complimenti a Varese. Abbiamo approcciato bene la partita ma purtroppo non siamo riusciti a finire allo stesso modo. Dovevamo difendere per vincere ed invece abbiamo sbagliato volendo giocare una partita d’attacco. Fino a che siamo stati capaci di costruire di squadra abbiamo trovato le migliori soluzioni, creando ottimi tiri. Nell’ultimo quarto abbiamo forzato in attacco, quasi come se fosse una sfida individuale. Tutto ciò ha portato cattivi recuperi difensivi, abbiamo concesso anche tante seconde opportunità. Ci sono molte cose per poter pensare di aggredire la prossima partita, ma bisogna tornare ad avere la consapevolezza che, per raggiungere la salvezza, dobbiamo essere una squadra che difende forte per tutti i 40 minuti. “