Gevi Napoli Basket, successo fondamentale contro Tortona.

Successo per la Gevi Napoli Basket che supera al PalaBarbuto la Bertram Yachts Tortona per 82 a 69, nella gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Grande prova della Gevi che, con i 21 di Michineau ed i 18 a testa di Wimbush e Williams, supera la terza forza del campionato.

Coach Pancotto , schiera in quintetto Michineau, Howard, Uglietti, Wimbush e Williams, Ramondino risponde con Candi, Christon, Macura, Severini e Cain.

Dopo i primi momenti di equilibrio, la formazione piemontese tenta il primo allungo della gara con Christon e Candi, che realizza col fallo. Gli azzurri provano a rimanere a contatto con Williams e Michineau ma è ancora Tortona, con la tripla di Macura, a realizzare il 16-24 su cui si chiude il primo quarto.

Segna Filloy in apertura di secondo parziale, la Gevi reagisce e, trascinata da un grande Stewart, realizza un parziale di 10-0 che vale la parita e, successivamente, il primo vantaggio 28-27 a metà quarto. Christon segna nuovamente per i suoi ma, nel finale, la tripla di Howard e il canestro in entrata di Stewart valgono il 35-33 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto gli azzurri riescono ad allungare con i canestri di Williams e Michineau in entrata, mentre Tortona si affida a Candi e Christon. Le triple di Howard e Wimbush portano la Gevi a 14 ma nel finale sono Christon e Severini a tenere la formazione piemontese a contatto. Si va all’ultimo intervallo sul 62-53 col gran canestro di Michineau in entrata.

L’ultimo periodo si apre ancora con Michineau che segna da sotto, Christon risponde ma sono ancora Williams e Michineau a riportare la Gevi sul 70-57 a 6 minuti dalla fine, timeout Tortona. 3 su 3 per Filloy ai liberi ma Uglietti e Williams continuano a colpire portando la Gevi al +13, Tortona non molla fino all’ultimo ma sono ancora i canestri di Michineau e Williams a chiudere la gara. Finisce sul 82-69 con il pubblico del PalaBarbuto che canta per la vittoria degli azzurri.

La Gevi tornerà in campo domenica prossima 30 aprile alle ore 17,30, ancora al PalaBarbuto, con la Carpegna Prosciutto Pesaro.

Gevi Napoli Basket-Bertram Yachts Tortona 82-69 (16-24;35-33;62-53)

Napoli : Zerini 4, Howard 9, Young, Michineau 21, Dellosto ne, Bamba ne, Uglietti 6, Williams 18 ,Stewart 18, Wimbush 6, Grassi ne ,Sinagra ne . All.Pancotto.

Tortona: Christon 21, Mortellaro ne, Candi 13, Tavernelli, Nikolic ne, Filloy 7, Severini 4, Daum 2, Cain 5, Radosevic 6, Macura 11, Filoni ne. All.Ramondino

Dichiarazione Coach Pancotto:

“Abbiamo fatto una partita di grandissima qualità dal punto di vista morale, tecnico ed agonistico. E’ stata una partita totale. Devo dare atto alla squadra di questo. Sono ormai quasi due mesi che giochiamo alla pari con tutti. La squadra ha un cuore grande come merita la città di Napoli. Riconosciamo la grande energia che ci viene data sia dall’interno del palazzetto che dall’esterno. Tutti hanno dato il loro grande contributo. Complimenti a Ramondino ed al Derthona Basket. Noi siamo una società di altissimo livello, abbiamo un grande cammino davanti”.