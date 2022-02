Grande successo per Terzo Tempo – La partita continua, il talk show calcistico di Tele A.

Segna un altro goal il talk show “Terzo Tempo La Partita Continua”: ricco parterre di ospiti e grande successo per la puntata di lunedì 14 febbraio; la trasmissione prodotta da Raffaele Carrella e condotta da Claudio Brachino e Vittoria Castagnotto si appresta a diventare il programma cult dell’anno sia per i tifosi azzurri che per tutti gli appassionati di calcio.