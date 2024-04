La stagione invernale si è conclusa con un ottimo risultato per gli atleti dello SNOWCLUB ONE la scuola di snowboard campana in forze a Roccaraso.

I giovani atleti hanno infatti partecipato a conclusione della stagione al Campionato nazionale baby e cuccioli a Cervinia (Ao) gareggiando nelle gare di fine stagione per categoria 8-12 anni che hanno eletto i migliori atleti italiani del 2024.

Tre le gare in programma: Gigante slalom, Snowboard cross (Boardercross) e Slopestyle (Freestyle acrobatico).

Tre discipline interessanti dello snowboarding. Il gigante slalom è una gara di velocità e agilità attraverso una serie di porte lungo una pista inclinata. Lo snowboard cross, o boardercross, è una gara in cui diversi concorrenti gareggiano contemporaneamente lungo una pista piena di ostacoli naturali e artificiali. Infine, lo slopestyle è una disciplina più artistica, dove gli atleti eseguono una serie di acrobazie su una pista con vari ostacoli come salti, rails e box. Ognuna di queste discipline richiede abilità specifiche e offre un’esperienza diversa sia agli atleti che agli spettatori.

Il club Campano con sede operativa a Roccaraso Snowclub One ha ottenuto 2 podi nazionali con Boardercross e Slopestyle e 4° e 5° posto nel gigante slalom. Risultati per il centro sud eccellenti vista anche la stagione invernale particolare avuta, che non ha aiutato i giovani atleti nella preparazione a causa della mancanza di neve.

Nonostante queste difficoltà la scuola ha posizionato i suoi atleti tra i primi 10 rimanendo tra le migliori scuole italiane.

Anche nella categoria italiani assoluti il club ha ottenuto ottimi piazzamenti con due 5° posti e anche un 5° posto nel gran premio giovanissimi.

La conclusione della stagione invernale per lo snowboard può essere un momento misto di emozioni. Da una parte, gli atleti possono guardare indietro con soddisfazione e gioia su ciò che hanno realizzato durante la stagione. Dall’altra, potrebbero sentirsi un po’ tristi che sia finita e ansiosi di iniziare a prepararsi per la prossima stagione.

È anche un momento per riflettere sugli obiettivi raggiunti e su quelli che sono ancora da perseguire. Gli atleti possono utilizzare questo periodo di pausa per rilassarsi, recuperare energie e pianificare il loro allenamento e le loro strategie per la stagione successiva. Inoltre, è un’opportunità per celebrare i successi ottenuti e ringraziare tutti coloro che li hanno sostenuti lungo il percorso, dai coach ai genitori e agli amici.

Nonostante la fine della stagione possa portare con sé una certa malinconia, è anche l’inizio di una nuova fase di preparazione e anticipazione per ciò che verrà.

Il campionato nazionale di snowboard per bambini e cuccioli è un evento emozionante che offre ai giovani snowboarder l’opportunità di mostrare le proprie abilità e competere a livello nazionale. Questi eventi sono cruciali per sviluppare il talento emergente e promuovere lo sport tra i giovani. Solitamente, vengono organizzati in diverse categorie di età per garantire una competizione equa e stimolante per tutti i partecipanti. Questi campionati non solo forniscono un’esperienza competitiva, ma anche un ambiente in cui i giovani atleti possono imparare dagli altri e crescere nel loro sport.