L’ASD News Matese Motorsport scalda i motori con il “Rally dei Bambini”

Un evento che fa da apripista all’edizione numero 11 del “Rally del Matese” quello dedicata ai bambini. L’appuntamento per i rallisti in erba è fissato per il primo maggio prossimo, a partire dalle ore 10:00 fino alle 16:00 in Piazza V.Cappello a Piedimonte Matese. La 3° edizione del Rally dei Bambini è come sempre patrocinata dal Comune di Piedimonte Matese e da Aci Sport e ricorda a tutti l’appuntamento per l’atteso Rally del Matese in programma per il prossimo 6 e 7 luglio.

Ai più piccoli sarà data la possibilità, oltre che di cimentarsi in vere e proprie piccole competizioni motoristiche, anche di apprendere le prime nozioni tecniche e sportive sui rally; di entrare nel vivo della simulazione di una Prova Speciale (PS); di partecipare attivamente ad una vera e propria prova cronometrata con go kart a pedali; di apprendere nozioni di educazione stradale e ambientale. Saranno poi a disposizione dei piccoli piloti dei simulatori di guida ufficiale ACI READY2GO.

A partire dalle 16:00, poi, ci sarà la possibilità di far girare in vere e proprie auto da rally i ragazzi disabili.

“Un evento inclusivo oltre che educativo, – fanno sapere gli organizzatori – che ha lo scopo di avvicinare sempre più persone allo straordinario mondo dei Rally”