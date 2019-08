Legea firma le nuove divise degli arbitri.

Stamattina venerdì 23 agosto 2019 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si terrà la tradizionale conferenza stampa di inizio Campionato nella quale interverranno il Presidente Gabriele Gravina della FIGC e il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi.

Nel corso della conferenza stampa sarà dato ampio risalto alla LEGEA, nuovo sponsor tecnico della F.I.G.C.-Associazione Italiana Arbitri e saranno presentate al pubblico le nuove divise da gara che i direttori di gara e assistenti dalla Serie A, fino ai campi di periferia, indosseranno nel corso della stagione sportiva 2019/20.

LEGEA, brand storico italiano di abbigliamento sportivo, firmerà i kit gara, lo sportswear di allenamento e di rappresentanza e anche le calzature con una collezione innovativa e dedicata all’A.I.A.

LEGEA ha già attivato una serie di progetti e convenzioni, volti a garantire prodotti di qualità con prezzi accessibili, dalla facile reperibilità sul mercato data la capillare rete distributiva di LEGEA, favorendo l’uniformità dell’abbigliamento della classe arbitrale F.I.G.C. dai protagonisti della Serie A e B, fino agli addetti delle Sezioni Provinciali.

***

COMPANY PROFILE LEGEA

Legea nasce all’inizio degli anni ‘90 producendo abbigliamento tecnico sportivo per il calcio, e imponendosi con immediato successo sul mercato mondiale, decidendo cosi di ampliare il proprio campo di attività specializzandosi anche nella produzione di materiale tecnico per basket, volley, rugby ed atletica.

Grazie ad una lungimirante politica promozionale e distributiva e riuscita a penetrare nel mercato nazionale e internazionale, ed oggi, distribuisce i propri prodotti in oltre 50 nazioni, dall’Estremo Oriente all’Australia, dall’America del Nord (USA e Canada) e del Sud (Argentina, Brasile, e Suriname) al continente Africano. Particolare enfasi viene data allo sviluppo della rete distributiva, attraverso punti vendita autorizzati oggi diffusissimi soprattutto in Italia e in Europa.

Nella storia della Legea le grandi sponsorizzazioni sportive sono sempre state alla base dei traguardi raggiunti che hanno portato all’affermazione del brand a livello mondiale. Legea rafforza di anno in anno la sua importante presenza nello sport con partnership non solo nei massimi campionati italiani ma anche e soprattutto fregiandosi di prestigiosi accordi di sponsorizzazione raggiunti negli anni con importanti federazioni nazionali e con club storici dall’intramontabile fascino.

Da sempre sensibile alle esigenze dei fruitori, LEGEA pone particolare enfasi sulla ricerca e lo sviluppo di prodotti altamente performanti, studiati e realizzati grazie alla proficua collaborazione instaurata con esperti di settore ed atleti professionisti.

Negli ultimi anni l’azienda ha sviluppato una linea fashion/fitness di grande successo ed in continua crescita diventando un autentico fiore all’occhiello aziendale.

Con entusiasmo, gioco di squadra e professionalità LEGEA vuole offrire, con la stessa passione e creatività di sempre una “seconda pelle” a tutti gli sportivi, senza porre alcun limite alla naturalezza ed alla libertà di movimento. Per maggiori informazioni visitare: www.legea.it