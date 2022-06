Lo sportellista napoletano Gaetano Toscano nella squadra di Poste Italiane allenata da Di Livio.

Torna in campo la Nazionale di Poste Italiane, la squadra di calcio che rappresenta l’Azienda nelle iniziative e nei tornei a fini benefici. Dopo lo stop dovuto alla pandemia e in occasione dell’importante anniversario dei 160 anni, Poste Italiane ha deciso di proseguire il suo cammino di vicinanza alle comunità e di presenza sul territorio, favorendo lo sport e l’inclusione.

Tra i nuovi giocatori scelti dall’allenatore Angelo Di Livio, ex centrocampista della Nazionale Italiana, c’è il difensore Gaetano Toscano, nato a Napoli e tesserato a livello dilettantistico con la società sportiva Montesarchio. Un’occasione prestigiosa e di responsabilità per lo sportellista in servizio presso l’ufficio postale di Brusciano. Gaetano ha 38 anni, lavora part time a tempo indeterminato per Poste Italiane come operatore di sportello nell’ufficio postale di Brusciano, in provincia di Napoli.

«Ho sempre avuto una passione viscerale per il gioco del calcio. Mi sono impegnato molto in questo sport e ho avuto la fortuna di giocare per diverse squadre campane e molisane in serie C2, D ed Eccellenza». Gaetano è ormai un veterano della Nazionale di Poste: è il più anziano del gruppo e faceva già parte della precedente rosa. «È un’esperienza bellissima – assicura il difensore -, che ho potuto vivere grazie alla direttrice dell’ufficio postale di Brusciano ed ai miei colleghi. Sono stati loro, infatti, a spingermi a partecipare alle selezioni, quasi costringendomi a candidarmi. Un giorno – racconta Toscano – dopo la chiusura dell’ufficio, mi hanno letteralmente sequestrato, impedendomi di tornare a casa finché non avessi inviato la domanda di partecipazione alle selezioni. Per questo motivo, non posso che ringraziarli: la squadra è diventata per me una seconda famiglia, si stringono legami fortissimi e anche durante tutto il periodo in cui il Covid ci ha tenuti lontani abbiamo sempre mantenuto i contatti, supportandoci l’un l’altro a distanza».

Tra le oltre 400 candidature giunte da ogni parte d’Italia dai dipendenti delle diverse strutture del Gruppo Poste Italiane, sono stati 60 i giocatori convocati per partecipare ai provini di selezione. Dopo una intensa due giorni di test tecnici e allenamenti, Angelo Di Livio ha scelto i 30 calciatori che indosseranno la maglia gialloblu della Nazionale di Poste Italiane e scenderanno presto in campo per le partite di beneficienza su tutto il territorio nazionale.

Nell’anno del suo 160esimo compleanno, dunque, fra le numerose attività in programma, Poste Italiane riparte anche dal calcio con l’obiettivo di valorizzare il gioco di squadra fuori e dentro l’Azienda, e supportare iniziative di solidarietà, confermando ancora una volta la propria vocazione alla responsabilità sociale.