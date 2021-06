Mostra fotografica su Maradona dal 5 luglio a Trentola Ducenta.

“Diego Armando Maradona: il riscatto di una città attraverso lo sport”. È questo il tema della mostra fotografica allestita negli spazi del Centro Commerciale Jambo a Trentola Ducenta (Caserta), bene sottratto alla criminalità organizzata, che si terrà all’interno della struttura dal 5 luglio al 31 dicembre.

L’esposizione celebrerà la brillante carriera del fuoriclasse argentino ma anche il tormentato vissuto dell’uomo, simbolo e icona del popolo napoletano e della sua Argentina.

La mostra, organizzata ed ideata da una collaborazione tra l’Aps Magazzini Fotografici di Yvonne De Rosa e il Centro Commerciale Jambo, racconta la storia di Diego Armando Maradona, attraverso gli scatti di Sergio Siano, fotoreporter a bordo campo, nei migliori anni del Pibe de Oro.

Saranno esposte 134 fotografie, molte delle quali inedite, che narrano il percorso di Diego, dagli allenamenti alle partite più importanti fino alla perpetua celebrazione dei tifosi per le sue gesta. La mostra, inoltre, come reso noto dall’amministratore del Jambo, Salvatore Scarpa, è anche un’occasione per raccogliere fondi a favore dei più bisognosi. Per l’occasione sarà in vendita un libro dedicato alla rassegna, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. (ANSA).