Napoli, anche Lozano è positivo al covid, il giocatore è in isolamento in Messico.

Altra brutta tegola per il Napoli, che attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter annuncia un ulteriore caso di positività nel gruppo squadra dopo Fabian Ruiz, registrato negli ultimi giorni in Spagna: “Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“. In attesa della negatività, dunque, il calciatore resterà in Messico fino alla guarigione.

Il calciatore messicano, come comunicato dal club partenopeo, attualmente è asintomatico e osserverà la quarantena nel suo paese natale. Una brutta tegola per Luciano Spalletti che giocherà contro la Juventus il prossimo sei gennaio all’Allianz Stadium di Torino.

Il calciatore messicano, infatti, va aggiungersi agli altri positivi della compagine partenopea, Fabian Ruiz, in Spagna per le festività natalizie e Lorenzo Insigne. I tre calciatori vanno ad aggiungersi ad Anguissa, Koulibaly e Osimhen (convocati in coppa d’Africa) e Mario Rui squalificato.