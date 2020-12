Napoli, così non va, brutta sconfitta a Roma contro la Lazio. Gattuso porta la squadra in ritiro.

Lazio-Napoli 2-0 nel posticipo domenicale della 13/a giornata di Serie A. Immobile al 9′ del primo tempo, Luis Alberto all’11’ della ripresa i marcatori.

Nella prima parte della gara Fabian Ruiz e Zielinski sono stati i piu’ vicini al gol del pari. Caicedo poi ha sfiorato il raddoppio.

La squadra di Gattuso è apparsa deludente ed ha avuto solo qualche sprazzo nella ripresa. Dopo aver perso per infortunio Osimhen e Mertens ed Insigne per squalifica, è uscito dal campo infortunato Lozano. (ANSA).

Dopo i due ko consecutivi contro Inter e Lazio, il Napoli andrà in ritiro da oggi. L’allenatore azzurro non ha parlato nel dopo partita a causa del problema all’occhio che lo tormenta da qualche settimana. Il vice Riccio ha rassicurato sulle sue condizioni: “Ne avrà ancora per qualche giorno, poi speriamo possa tornare in forma come prima”. E sulla prestazione dei suoi: “Non facciamo drammi, ma siamo stati davvero brutti. Non possiamo essere questi”.

Riccio guarda avanti e sposta l’obiettivo già verso la prossima partita, mercoledì alle 20.45 contro il Torino: “Non facciamo drammi, siamo dispiaciuti perchè abbiamo perso male una partita contro una diretta concorrente. Dobbiamo rimanere lucidi, sapendo che non possiamo essere questi. Siamo stati brutti, leggeri, molli in tante circostanze. Abbiamo bisogno di riprenderci già da mercoledì”. Infine le prime impressioni sulle condizioni di Lozano, uscito dallo Stadio Olimpico in stampelle in seguito a una contusione subita alla caviglia sinistra: “Lozano ha preso un brutto colpo sulla caviglia sinistra, speriamo che non sia niente di grave“. Il calciatore è stato trasportato alla clinica Villa Stuart dove verrà sottoposto ai primi accertamenti.