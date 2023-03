Napoli – Eintracht Francoforte : le ultime di formazione.

Reduce dal successo per 2-0 sull’Atalanta in campionato – un altro tassello nella corsa a uno Scudetto ormai ipotecato – il Napoli si rituffa nell’atmosfera della Champions League e ospita al Maradona l’Eintracht Francoforte nel match di ritorno degli ottavi di finale. All’andata in Germania, lo scorso 21 febbraio, la squadra di Spalletti si era imposta 2-0 grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo. Ancora in forte dubbio le presenze di Meret e Kim per i partenopei , mentre sembra recuperato al 100% Giacomo Raspadori pronto a tornare tra i convocati già Mercoledi. La squadra di Glasner invece non sta passando un momento felice e mercoledi dovrà fare a meno anche dei suoi uomini migliori Kolo Muani ,squalificato dopo il rosso rimediato nella gara d’andata e Lindstroem in forte dubbio. Ritorna invece in gruppo capitan Rode già a segno nell’ultimo match di Campionato

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Gollini , Di Lorenzo , Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinsky, Lozano, Osimhen Kvaratshelia

Eintracht: (3-4-2-1) Trapp, Tuta, Hasebe, Ndicka, Buta, Rode, Sow, Max, Gotze, Borrè.

A cura di Gaetano Schiavone