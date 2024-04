Ora è ufficiale, l’Italia avrà la quinta squadra in Champions

L’Italia schiererà 5 squadre nella Champions League 2024-2025. La certezza arriva dopo i quarti di finale di Conference League e Europa League.

L’Italia piazza in semifinale Fiorentina, Roma e Atalanta, garantendosi una delle prime 2 posizioni che nel ranking per nazioni prevedono l’iscrizione della quinta squadra.

Con 19.285 punti, l’Italia comanda davanti alla Germania (17.642) e non può più essere raggiunta dall’Inghilterra, terza a 17.375 e rappresentata solo dall’Aston Villa in Conference League: da sola la squadra di Birmingham non può garantire i punti necessari per un eventuale sorpasso anche in caso di eliminazione con doppia sconfitta per Atalanta, Roma e Fiorentina.