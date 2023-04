La PADEL SOCIAL CUP è il primo torneo di padel dedicato alla terza età organizzato da Alfiere productions con il sostegno istituzionale di Roma Capitale e Zètema.

Il torneo si svolgerà a Roma, presso il CASSIANTICA SPORTING FITNESS sabato 29 e domenica 30 aprile 2023.

Lo sport fa bene ad ogni età ma per gli Over 60 il movimento e l’attività fisica diventano fondamentali per preservare il corpo e la mente e mantenerle in salute, permettendogli così di vivere la fase della terza età nel miglior modo possibile, nonché più attivo e sano.

Oggi il padel è lo sport che più sta crescendo in rapporto ai campi di nuova costituzione e ai giocatori che si stanno avvicinando alla disciplina.

Sono infatti oltre ottocentomila i praticanti in Italia, uomini e donne, di tutte le età, che giocano sia a livello amatoriale sia a livello professionistico.

“Questa prima edizione della Padel Social Cup sarà un punto di partenza per trasmettere dei messaggi di inclusività, solidarietà e prevenzione con un’attenzione particolare alle persone più adulte e alle loro famiglie. Saranno coinvolti i Centri anziani e i Circoli di Roma e durante il torneo inviteremo autorevoli esperti tra medici dello sport, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti a testimoniare e a trasmettere le loro conoscenze in favore di un approccio sano e consapevole allo sport, all’alimentazione e alla vita in generale. Tutto ciò giocando ad uno degli sport più divertenti del momento, che sta spopolando in Italia e nel mondo”.

Queste le dichiarazioni di Daniele Urciuolo, presidente di Alfiere productions, organizzatore dell’evento.

La partecipazione al torneo è gratuita fino ad esaurimento posti per tutti gli Over 60 muniti di regolare certificato medico di buona salute. Ad ogni partecipante sarà consegnato un kit con zaino e completino tecnico sportivo e inoltre saranno previsti premi per i vincitori del torneo a cura dei nostri partner tecnici. Durante le due giornate – oltre al torneo – saranno previste delle partite di esibizione con personaggi dello sport, della società civile e dello spettacolo.

L’evento si svolgerà al Cassiantica Sporting Fitness in Via Taormina, 5 – 00135 Roma (RM), sabato 29 aprile dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e domenica 30 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:30 per un fine settimana all’insegna dello sport e della socialità. L’ingresso è gratuito. L’evento è organizzato da Alfiere productions, con il sostegno di Roma Capitale e Zètema, con il contributo di Mondo Riabilitazione, Federfarma Roma, Astrid Best Western Hotel Roma, in partnership con Zeus Sport, Alpaca Padel, Pioda imaging, Cassiantica Sporting Fitness.

Per info e iscrizioni: 327 0824371 / alfiereprod@gmail.com / padel_social_cup (ig) / Padel Social Cup (fb).