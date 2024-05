Pasquale Di Lorenzo vince l’11° Matesannio Marathon, grande rivelazione la 1° edizione della Cicloturistica

Con un tempo di 2 ore e 58 secondi circa arriva in solitaria al traguardo Pasquale Di Lorenzo, 38 anni di San Salvatore Telesino (BN) componente della squadra Rokka Bike. Il vincitore si aggiudica anche il premio del GPM (Gran Premio della Montagna), traguardo intermedio che è coinciso con l’arrivo a Bocca della Selva, dedicato per il secondo anno consecutivo all’atleta Cassandra Mele del Team Ciclo Scotto di Ischia, per la quale è stato osservato che un minuto di silenzio prima della partenza, tragicamente scomparsa in bici. Il premio, realizzato da un artigiano gioiese, rappresenta la montagna matesina ormai simbolo della Matesannio con sopra la ruota di una bici e una farfalla.

A circa un minuto di distanza sale al secondo gradino del podio Enio Leone, dell’ASD Mastantuoni Sport 1950 e al terzo Pasquale Sirica del Team B.Bike Cycling, arrivato sempre a circa un minuto di distanza dal secondo. Mentre la prima donna ad aver varcato la soglia dell’arrivo è stata la frusinate Loretta Giudici dell’ASD Anagni Ciclismo.

Una manifestazione che anche quest’anno ha dimostrato grande capacità nell’organizzazione di ogni minimo dettaglio arrivando al traguardo del successo con circa 500 bici totali tra la Mediofondo Matesannio Marathon, quest’anno quinta tappa della Gara Nazionale Mediofondo ACSI Circuito Volchem, e la 1° edizione della Cicloturistica “Tra Borghi e Vigneti”, quarta tappa della MTB South Experience.

Circa 106 km la Mediofondo e circa 50 la Cicloturistica.

“Stanchi ma felici ringraziamo chi a vario titolo ha creduto e continua a credere nella nostra straordinaria manifestazione. Già abbiamo nuovi progetti in mente e vogliamo continuare a fare rete per realizzarli con la voglia di raggiungere egregiamente il nostro obiettivo: coniugare sport e turismo”. A dichiararlo il presidente dell’ASD MDM Claudio Melillo.