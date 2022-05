Rally del Matese 2022, domenica 22 si parte con i bambini.

Domenica 22 maggio a partire dalle ore 10:00 in Piazza Carmine, a Piedimonte Matese, si inaugurerà la 1° edizione del Rally dei Bambini.

L’evento, patrocinato dall’Automobile Club Caserta, è organizzato dall’ASD New Matese Motorsport, a cui si deve la paternità dell’atteso Rally del Matese, quest’anno alla 9° edizione (9-10 luglio).

Che cos’è un Rally? La New Matese Motorsport lo vuole raccontare ai più piccoli. Una manifestazione sportiva nella quale auto con delle caratteristiche particolari effettuano delle prove di abilità su strade comunemente aperte al pubblico. Caratteristica dei Rally sono le prove speciali e i trasferimenti. Ecco, tutto questo e molto altro sarà spiegato ai bambini, che potranno avere un approccio vero con l’asfalto. Forti emozioni dunque si prevedono per i piccoli rallisti in erba che per l’occasione potranno ricevere nozioni tecniche e sportive sui rally; simulazioni di una “PS – Prova Cronometrata” con go kart a pedali; nozioni di guida ed educazione stradale; simulatori di guida virtuale ACI Ready2GO.

“Cominciamo con i piccoli, – fanno sapere gli organizzatori – proprio perché è innegabile che il mondo dei motori affascina anche ma soprattutto i bambini. Abbiamo voluto cominciare con questo primo tassello a lavorare per la 9° edizione del Rally del Matese anche per dare un segno di pace e di speranza in questo periodo così delicato per la guerra in corso”.