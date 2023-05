Scudetto, può arrivare già mercoledì se la Lazio non vince.

Festa scudetto rimandata di qualche giorno a Napoli. La mancata vittoria della Juventus a Bologna che ha completato la 32a giornata del Campionato di Serie A ha delineato due possibili scenari nel prossimo turno che sarà infrasettimanale.

Se la Lazio che non essendo stata scavalcata dai bianconeri ha mantenuto la seconda posizione in classifica non dovesse battere il Sassuolo mercoledì il Napoli sarebbe Campione d’Italia ancora prima di scendere in campo ad Udine giovedì sera.

Se invece i biancocelesti di Sarri dovessero vincere, alla squadra di Spalletti basterà pareggiare alla Dacia Arena.

E in questo caso potrebbero tornare ad essere discussi eventuali problemi di ordine pubblico, dal momento che domenica scorsa, quando il Napoli vinse all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, più di 10.000 tifosi si precipitarono all’Aeroporto di Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Torino.

Il prefetto di Udine, di concerto con il collega di Napoli, potrebbe chiedere l’anticipo dell’orario di inizio della gara alle 18:30.

Ci saranno sviluppi ma in questo caso la situazione sembra decisamente meno “calda” rispetto a quella paventata per il weekend (lungo, in quando ricomprende anche il 1 maggio) appena trascorso, con il ponte turistico, la sfida tra Napoli e Salernitana ed il Comicon concomitanti.