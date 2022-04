Seminario di Kurash nel 30° anniversario delle relazioni Italia-Uzbekistan.

Nella settimana in cui l’Italia e l’Uzbekistan celebrano i 30 anni delle relazioni diplomatiche, si è svolto a Roma il 26-27 marzo 2022 un SEMINARIO di KURASH organizzato dall’International Kurash Institute (IKI), in collaborazione con la Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali (FIKULT) e il patrocinio dell’International Kurash Association (IKA).

L’evento è stato aperto dai saluti dell’Ambasciatore uzbeko Otabek Akbarov, il Rettore dell’IKI Khabibula Tadjiev, il presidente della Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali Vittorio Giorgi, il segretario generale Raffaele Vicario, i quali hanno evidenziato come il Kurash, antica lotta e sport nazionale dell’Uzbekistan, sia non solo in forte crescita a livello mondiale, ma rappresenti anche un importante elemento nello sviluppo dei rapporti di amicizia e cooperazione con i vari paesi. Data l’importanza dell’evento, sono intervenuti Antonio Langiano, presidente European Shuai Jiao Union e, in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva, Giancarlo Bagnulo (ACSI), Fabio Caiazzo (Libertas) e Paolo Anedda (US ACLI).

Un messaggio di saluto e congratulazioni è, infine, giunto, dal presidente FIJLKAM (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate), Domenico Falcone. Trasmesso on-line per le federazioni dei paesi europei, il seminario, è stato eccellentemente condotto dal Maestro Reza Nassiri, direttore tecnico dell’International Kurash Institute, coadiuvato dai Maestri Massimo Mattioli, Coordinatore Sportivo FIKULT, Vito Aufieri, Lincoln Han e Michele Mattioli. Come risultato finale, l’evento ha portato dei nuovi atleti per la squadra nazionale e, in particolare, la formazione dei nuovi insegnanti tecnici di Kurash, Pietropaolo De Montis, Marco Ferretti, Kris Cipriani, Alessio Pasciulli, Emanuele Ippoliti, Emanuele Mustillo e Donato Gianquitto. Hanno, infine, superato l’esame di Arbitro di Kurash Emanuele Minella, Giuseppe Chiapparo, Alessio Pasciulli e Kris Cipriani.