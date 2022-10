Tutti al Var, il nuovo programma di Sportitalia ideato e condotto da Jolanda De Rienzo.

Una nuova finestra è pronta a spalancarsi sul mondo dell’informazione e dell’intrattenimento sportivo. Per la prima volta un’emittente nazionale sportiva apre i suoi studi televisivi a Napoli.

Finalmente il calcio potrà essere raccontato equamente da tutti i punti di vista e con un nuovo linguaggio, ospiti e una platea web pronta al confronto. Nasce Tutti al Var, la timoniera e l’ideatrice della nuova Tv dello sport è Jolanda De Rienzo, content creato sui social, e autrice di format televisivi su tutto il calcio professionistico, dalla Serie C alla Serie A.

Tutti al Var andrà in onda su Sportitalia ogni martedì nelle settimane senza le competizioni europee e il venerdì nelle settimane con le competizioni europee, la trasmissione prevede un innovativo pre live sui social di Sportitalia e di Jolanda De Rienzo.

Tutti al Var vuole essere inclusione, innovazione in chiave di contenuti e approfondimenti. Una trasmissione che si rivolge a tutti gli appassionati di calcio senza gerarchie. Jolanda De Rienzo e Iacopo Mirabella vi accompagneranno in questo splendido viaggio per tutta la stagione.

Nella prima puntata, che andrà in onda venerdì 14 alle ore 20:30 su Sportitalia, Jolanda De Rienzo accoglierà in studio due ospiti di livello assoluto: Christian Maggio e Carlo Alvino.