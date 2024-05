Un giro nel Giro da Bacoli a Napoli con Banca Mediolanum

“Un giro nel Giro”, il circuito di pedalate amatoriali, dedicato a clienti e appassionati ciclisti, sul percorso del Giro d’Italia organizzato da Banca Mediolanum, da ventidue anni sponsor ufficiale della Maglia Azzurra del Gran Premio della Montagna, è pronto a vivere la nona tappa pomeridiana dell’edizione 2024 da: Bacoli a Napoli.

L’iniziativa, organizzata dal partner più longevo della corsa rosa, darà ai numerosi invitati l’occasione di vivere con i campioni in Maglia Azzurra l’emozione del percorso anticipando la gara di qualche ora. Con i testimonial di Banca Mediolanum Paolo Bettini, Maurizio Fondriest e Dalia Muccioli, l’appuntamento è domenica 12 maggio a Bacoli al Parking Casa Vanvitelliana alle 10:55 con partenza della pedalata fissata per le 11:40. L’arrivo è previsto a Napoli in via Francesco Caracciolo sul traguardo di tappa. I partecipanti al fianco dei campioni di ciclismo testimonial di Banca Mediolanum vivranno l’emozione unica di cimentarsi sul tracciato della “corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo” anticipando la gara di qualche ora. L’iniziativa è stata organizzata da Costante Turchi, Regional Manager di Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata di Banca Mediolanum.

“VOGLIO ANDARE A SCUOLA” IL PROGETTO DI FONDAZIONE MEDIOLANUM SCELTO DA “UN GIRO NEL GIRO” PER AIUTARE 680 MINORI

Banca Mediolanum, inoltre, anche quest’anno rinnova il suo impegno a fianco di Fondazione Mediolanum per aiutare i minori a rischio con il progetto “Voglio andare a scuola” con l’obiettivo, durante il 2024, di prevenire e contrastare la dispersione scolastica minorile insieme a Fondazione L’Albero della Vita ETS, Il Manto – Società Cooperativa Sociale e Centro Italiano Aiuti all’Infanzia ETS. Il progetto garantirà il diritto all’educazione a 680 minori a rischio di abbandono scolastico offrendo loro la possibilità di apprendere competenze, acquisire capacità e coltivare passioni e talenti. Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti.