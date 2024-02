UniNa Corse: What’s Next? Accelerando verso il Futuro

Un’ondata di eccitazione ha investito l’Università di Napoli con l’entusiasmante UniNa Corse: What’s Next? : evento annuale della scuderia automobilistica della Federico II, nel quale i giovani laureandi che ne fanno parte condividono con noi i cambiamenti interni e le nuove sfide che affronteranno nella nuova stagione.

La scuderia automobilistica ha gettato, infatti, le basi per il proprio futuro all’interno della Formula Student, introducendo una visione innovativa ed ambiziosa. Il Rettore, Matteo Lorito, insieme ai Direttori dei dipartimenti ed ai docenti, hanno affiancato la passione degli studenti coinvolti nel progetto, sottolineando il forte impegno dell’Università verso l’innovazione e lo sviluppo sostenibile.

L’evento ha offerto uno sguardo approfondito, non solo sulla monoposto elettrica in fase di progettazione, ma anche sulla nuova composizione del Direttivo e dell’HQ del team: le figure chiave che li porteranno sui prossimi tracciati europei, e non.

Il Rettore, i Direttori dei dipartimenti e i professori presenti hanno condiviso le loro visioni sul progetto, evidenziando la sinergia tra il vivaio dei saperi federiciano ed UniNa Corse: hanno espresso il loro sostegno entusiasta, riconoscendo l’importanza di iniziative innovative che coinvolgono studenti e giovani professionisti e che arricchiscono il nostro territorio.

L’evento ha visto la presenza degli Sponsor principali della squadra, pronti a riconfermare il loro sostegno all’associazione per la nuova stagione.

Original Birth, Nolo by Bridge, Unico Energia e Daisy Lab hanno, insieme, condiviso con il pubblico la loro fiducia nella capacità della scuderia di formare i nuovi professionisti del domani e di indirizzare la nostra società verso un futuro più sostenibile, riconoscendo il valore strategico di investire nelle menti promettenti dei giovani laureandi.

L’UniNa Corse: What’s Next? non sarà un evento isolato, ma il punto di partenza di un percorso avvincente: la squadra si prepara a immergersi nella progettazione della monoposto, con la promessa di condividere aggiornamenti e progressi con il pubblico e gli appassionati su tutti i loro social.

UniNa Corse ha inaugurato un capitolo emozionante della propria storia, contribuendo al rendere l’Università degli Studi di Napoli Federico II un centro di eccellenza per l’innovazione sostenibile.

Il supporto manifestato dagli attori chiave dell’Università, insieme agli Sponsor entusiasti, è chiaro segno della connessione tra istruzione e mondo del lavoro, pronto ad accogliere giovani menti proiettate verso il futuro.