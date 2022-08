World Nomad Games, il Kurash parla italiano.

dall’Avv.Vittorio Giorgi, presidente FIKULT, riceviamo e pubblichiamo

Ho piacere di comunicarvi che in vista dei WORLD NOMAD GAMES, le Olimpiadi degli Sport Tradizionali, organizzati dal Governo della Turchia e dalla World Ethnosport Confederation in Iznik, dal 28 settembre al 2 ottobre, data la presenza del Kurash tra le 17 lotte tradizionali, il presidente dell’IKA International Kurash Association, Haider Farman, mi ha conferito la nomina di “Supervisore ufficiale” dell’IKA per il Kurash in questo importante evento.

Come sapete, Haider Farman è anche il direttore del programma degli Asian Games nel Comitato Olimpico Asiatico.

Questa nomina è una gratificazione non solo per me, ma per tutte le persone che hanno contribuito alla crescita della FIKULT in questi anni.

Ai WORLD NOMAD GAMES parteciperemo con una squadra di 10 atleti, che gareggeranno in tutte le lotte tradizionali. Come tecnici ci saranno il Maestro Vito Aufieri per il Kurash e il Maestro Antonio Langiano per il Kazak Kuresi e altre lotte.

Vi manderò nuovi comunicati nei prossimi giorni

Un caro saluto a Voi tutti, Vittorio Giorgi Presidente FIKULT Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali