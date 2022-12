Campi flegrei: i misteri di un antico sepolcro.

È in edicola il numero di dicembre della prestigiosa rivista Archeo che presenta il contributo firmato dall’archeologa Raffaella Iovine e dalla professoressa Maria Teresa Urso sulla storia di Quarto. Il cratere è parte di un territorio storicamente noto per la sua eccezionale fertilità e custodisce ancora notevoli tracce di un’età prospera.

Tra queste spicca uno spettacolare mausoleo “la Fescina” simile ad un cesto, il busto dell’Imperatore filosofo Marco Aurelio, il diploma militare del soldato Lucio Camelio Severo, la dedica a Iusta, la villa rustica del torchio, il graffito cristiano e l’affresco di San Gennaro.

Per chi è interessato a visitare la necropoli Fescina di via Brindisi e la Villa rustica del torchio di via Masullo può contattare il Gruppo Archeologico dei Campi flegrei all’indirizzo gcampiflegrei@gmail.com