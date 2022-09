Caro bolletta, da Golocius si cena a lume di candela per risparmiare.

Notoriamente cenare a lume di candela è la cosa più romantica che ci sia. Ma stavolta il significato va riscontrato nel caro bollette. La catena di ristorazione Golocious, che punta sul foodporn di qualità, ha deciso di venire incontro ai suoi clienti, i golo-heroes, realizzando una iniziativa che punta al risparmio energetico per non gravare troppo sullo scontrino.

«Tra le manovre che stiamo apportando c’è la sensibilizzazione del team in cucina per gli sprechi, e la verifica dei nostri impianti per cercare di ottimizzare il più possibile i consumi. Il tutto nell’attesa che lo stato intervenga il prima possibile», commenta Alessio Cutino, Ceo di Golocious.

«Abbiamo così pensato a una serata originale per risparmiare energia e farvi vivere un’esperienza sensoriale tutta nuova aggiungendo al nostro FoodPorn un po’ di romanticismo», così gli imprenditori e food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, ideatori del marchio Golocious.

E così, nei locali di Milano, Roma, Firenze, Napoli, Monza e Caserta, sarà possibile vivere questa nuova esperienza tutti i lunedì sera. Ciò rientra nella mission della catena di ristorazione nata due anni fa, che non offre solo cibo ma un’esperienza che coinvolge i clienti anche ancor prima di entrare nei locali creando una forte community sempre aggiornata sulle novità.

