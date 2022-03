Casolaro Hotellerie partecipa a Tuttohotel, la mostra espositiva per Hotel e B&B a Napoli.

Casolaro Hotellerie, azienda partenopea specializzata in forniture alberghiere, partecipa a Tuttohotel, la mostra espositiva per Hotel e B&B in programma a Napoli dal 7 al 9 marzo, alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta. Un’occasione speciale per gli addetti del settore ospitalità al fine di creare sinergia e aprire nuovi scenari lavorativi, adesso che finalmente si ritorna in presenza.

Casolaro non poteva mancare all’appello, con l’esposizione di una parte dei prodotti in uno stand completamente rinnovato.

Forte delle oltre 80.000 referenze a catalogo e di più di 40.000 clienti l’anno, dal cuore del Padiglione 3 – stand 40, 41 e 42, Casolaro durante la fiera racconterà la propria storia, iniziata grazie al capostipite Vittorio, e soprattutto condividerà con il pubblico i propri punti di forza: efficienza, qualità, ma soprattutto l’assistenza al cliente, il vero punto di forza di Casolaro Hotellerie. In esposizione solo una parte dei prodotti: posate, bicchieri e tutto ciò che può esaltare la cucina e dare valore alla “mise en place”. Immancabili i piatti personalizzati, cavallo di battaglia dell’azienda con sede al Cis di Nola.

L’obiettivo di Casolaro è comunicare la propria identità attraverso i propri prodotti: tutto con Casolaro “comunica” solo alla vista, ancor prima dell’utilizzo. Casolaro interpreta i sogni dei clienti offrendo un’esperienza unica e personale, grazie al servizio di consulenza “one to one”, garantendo prodotti cuciti su misura ad ogni cliente, senza omologazioni.

Dare forma ai sogni, a un’idea inespressa: di questo si occupa sin dagli esordi Casolaro Hotellerie, arrivato alla quinta generazione, sempre più presente e performante sul mercato della ristorazione nazionale ed estera. Il valore aggiunto, come sempre, è dato dalle persone, abili nell’interpretare le più svariate esigenze dei clienti, grazie anche a una logistica moderna e a un servizio impeccabile, con consegna in 24/48 ore.