Coca-Cola PizzaVillage@Home in tour, le tappe 2022 in programma a Palermo, Padova, Bologna e Milano.

I top player della pizza tornano nelle case degli italiani. Grazie al format del Coca-Cola PizzaVillage@Home, nato nel 2020 per superare i limiti dettati dalla pandemia, l’evento è oggi realtà di condivisione e convivialità e, soprattutto, una maniera nuova per degustare e confrontare a casa, con amici e parenti, le pizze dei migliori maestri pizzaioli d’Italia. Il tour, che durerà quasi un anno e che cresce rispetto al 2021 nei contenuti e nel numero di tappe, partirà da Palermo (10/13 marzo), per giungere ad aprile nelle città di Padova e Bologna e terminare a Milano agli inizi di novembre.

La formula vincente, che ripropone l’energia e il gusto dello storico appuntamento del PizzaVillage di Napoli, ha una sua unicità dettata dalla possibilità di poter apprezzare contemporaneamente, sulla propria tavola, diverse pizze realizzate dai maestri pizzaioli che, negli hub di produzione temporanei allestiti nel cuore delle città ospitanti, presenteranno i grandi classici e proposte inedite e ricercate, comodamente consegnate a casa con i riders di Glovo, delivery partner dell’iniziativa.

Un evento esclusivo che vivrà soltanto in alcune città, unico nella possibilità che darà ai consumatori di accedere ad iniziative speciali e ricevere la special pizza box con tantissimi prodotti in omaggio, ma anche unico nel prezzo, assolutamente popolare ed accessibile come lo sono la pizza e PizzaVillage da sempre.

Straordinari Ambassador dell’evento i The Jackal, che interpreteranno la narrazione delle tappe di Coca-Cola PizzaVillage@Home accompagnando tutto il tour. Come sempre la grande ironia ed un pizzico di leggerezza saranno i tratti caratterizzanti del gruppo partenopeo capace di scalare tutti gli indici di gradimento, dai social a youtube fino alla ribalta del mondo televisivo e cinematografico. All’insegna dell’umorismo anche il contest che premierà i migliori aforismi creativi sulla pizza proposti sui social dagli utenti che riceveranno special box in omaggio ed altre sorprese.

Coca-Cola PizzaVillage@Home prosegue anche la sua mission solidale. Fondazione Banco Alimentare Onlus, charity partner dell’iniziativa, opererà a fianco degli organizzatori per lavorare a “spreco zero” e sostenere i meno fortunati. In ciascuna delle quattro città del tour a Banco Alimentare saranno consegnate le materie prime non utilizzate, ma saranno donate anche 1.000 pizze, per aiutare chi si trova in difficoltà.

Attori dell’evento, se non protagonisti indiscussi, saranno 14 top player pizzaioli. Davide Civitiello e Antonio Sorrentino (Rossopomodoro) parteciperanno a tutte le tappe, Antonio Falco (L’antica pizzeria da Michele) sarà presente a Palermo, Bologna e Milano, mentre Errico Porzio (Pizzeria Errico Porzio) e Fabio Cristiano (Antica Pizzeria Da Gennaro) aderiranno alle tappe di Padova e Milano.

A Palermo toccherà a Ron Garofalo (Mistral) e Nunzio Billi (Re Borbone); a Padova al forno ci sarà anche Alberto Buonocore (Fresco), a Bologna Pino Celio (Lucignolo BellaPizza) e Angioletto Tramontano (O’ Sarracino Pizzeria). A concludere il tour a Milano ai forni si confronteranno Vincenzo Capuano (Pizzeria Vincenzo Capuano), Giuseppe Crepetti (Fermento) e Gino e Toto Sorbillo (Gino e Toto Sorbillo).

Per il secondo anno consecutivo Coca-Cola conferma la sua partecipazione, in qualità di title sponsor, dell’edizione 2022: pizza e Coca-Cola è il binomio perfetto, una combinazione che mette tutti d’accordo, ideale per trascorrere un momento con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento e della convivialità.

L’evento è ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment e trova il prezioso sostegno anche di Mulino Caputo (founding partner) da sempre supporter del progetto PizzaVillage e fornitore di un prodotto apprezzatissimo da tutti i migliori professionisti al mondo, e degli official partner: Lurisia, Birrificio Angelo Poretti, Latteria Sorrentina, Ciao-Il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon, Ricola ed Amaro Montenegro. Delivery partner in esclusiva, Glovo.

www.pizzavillage.it