Con la app di Click&Boat prenotare una vacanza in barca non è mai stato così semplice.

Con l’estate ormai entrata nel vivo, è tempo di fare le valigie e partire per le tanto sospirate vacanze. Click&Boat non si fa trovare impreparato e agevola al massimo le opportunità con la propria APP che permette di prenotare, comodamente in metropolitana, dal divano o tra un impegno e l’altro, la propria vacanza al mare a bordo di una delle sue imbarcazioni. Anche i ritardatari ora non hanno più scuse!

Ogni anno, sempre più italiani si affidano al proprio smartphone per prenotare la vacanza a bordo tanto desiderata. Il traffico della app di Click&Boat è aumentato del 44% da gennaio a giugno rispetto allo scorso anno. In Italia e nel mondo sono più di 40.000 le imbarcazioni tra cui scegliere, con o senza skipper, e sono numerosi i porti da cui partire. La gamma dell’offerta spazia dalle barche a vela, sinonimo per eccellenza di avventura, all’affascinante catamarano, alla più pratica barca a motore fino al più lussuoso yacht.

Come funziona la app?

In pochi click e con estrema facilità, si può individuare la barca che più si adatta alle proprie esigenze, lasciandosi ispirare dalle diverse proposte. Più di 145.000 recensioni fatte dai clienti che hanno sperimentato l’esperienza di Click&Boat sono preziose per fare la scelta giusta.

Un sistema di messaggistica istantaneo e intuivo permette di entrare e rimanere in contatto con il proprietario per risolvere eventuali dubbi e avere tutte le informazioni necessarie per iniziare il proprio viaggio. Coloro che non amano il rischio possono fare anche più richieste di prenotazione per una sola vacanza simultaneamente: nel momento in cui una di queste viene accettata dal proprietario, le altre vengono annullate. Una funzione estremamente utile è poi quella del calendario: sia i proprietari che i clienti possono essere aggiornati in tempo reale sulle disponibilità delle imbarcazioni anche in alta stagione o direttamente dal porto.

Quali sono le destinazioni predilette dagli italiani?

Anche quest’anno, le destinazioni mediterranee sono quelle più amate dai cittadini del Bel Paese per le proprie vacanze al mare.

Con il 75%, l’Italia si conferma la scelta preferita, vuoi per la vicinanza e per la bellezza dei paesaggi, dalla Toscana alla Campania con Golfo di Napoli e le sue isole da cartolina, Procida, Capri, Ischia; dalla Sicilia alla Sardegna sono diversi i porti dove poter attraccare e andare alla scoperta degli scorci più insoliti e nascosti della penisola. Il turismo locale è sempre più in voga e la voglia di scoprire piccoli angoli di paradiso vicino casa non è mai stata così forte.

Con i suoi colori caldi, le spiagge sabbiose e le sue isole incantevoli da Formentera a Minorca e Ibiza, la Spagna si trova al secondo posto tra le mete preferite dagli italiani.

Segue la Francia, che, oltre all’intramontabile fascino della Costa Azzurra con Cannes, Nizza, Antibes ad esempio, offre esperienze tutte da vivere e luoghi incredibili anche in Bretagna.

Al quarto posto, c’è la Grecia, con le sue innumerevoli isole tutte da conoscere, il mare cristallino e le iconiche case bianche dal tetto blu cielo che rendono ogni posto da fotografare.

In questa top five, non può mancare la Croazia: sono molte le destinazioni balneari dove trovare approdo da Spalato a Pola per poi scoprire tutte le bellezze che la zona offre.

Anche chi è di corsa o chi decide all’ultimo di partire, chi voglia partire in famiglia o con gli amici, in pochi click e con estrema facilità, può respirare sulla propria pelle la sensazione di libertà e vivere la propria vacanza al mare, andando alla scoperta delle bellezze che il Mediterraneo offre, usando l’app di Click&Boat.