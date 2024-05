Da Fabio Tuccillo un regalo delizioso per la Festa della Mamma

Regalare e condividere momenti di dolcezza è sempre una buona idea. E quale occasione migliore per farlo se non alla Festa della Mamma, una specialissima ricorrenza che affonda le sue radici nell’antica Grecia, nata in onore di Rea, madre di tutti gli dei.

Per rendere speciale la giornata, che quest’anno ricorre il 12 maggio, il Bakery chef Fabio Tuccillo ancora una volta punta alla “dolcezza”, sfornando una selezione di profumate prelibatezze, preparate con amore dalle sue mani esperte.

Tra le golose proposte spicca la ormai celebre Box Colazione, un assortimento che include cornettini, mini-pancake e biscottini all’amarena, classiche sfogliatelle ricce e frolle e tre creme spalmabili artigianali. Tra le novità, le “Milk Ball”, soffici e deliziose piccole cupolette di pasta brioche farcite con una crema pasticcera alla vaniglia con panna, leggera e spumosa, belle da guardare ma soprattutto da gustare!

Per chi ama i gusti più tradizionali, il Bakery chef Tuccillo propone la Torta Paradiso, ma a forma di cuore e farcita con una delicata crema pasticcera alla vaniglia. Per i palati più raffinati, c’è poi la Torta con crema chantilly e fragoline di bosco, decorata con una gelatina rossa alle fragoline. Un vero e proprio inno alla primavera.

E per le mamme più golose, infine, non possono mancare i Cuori di finissimo cioccolato, a latte e fondente, con la tenera dedica: “Auguri mamma”.

Con queste squisite proposte, Fabio Tuccillo rende omaggio alle mamme con un tocco di dolcezza e creatività e riuscirà sicuramente a conquistare i cuori di tutte loro!

