“Dalla Padella al Mi Piace” Buona anzi, decisamente Gustosa la Prima!

di Sara Esposito – Grande entusiasmo al Mercato Coperto Campagna Amica di Fuorigrotta per il primo show cooking “Dalla Padella al Mi Piace”. Il primo di una serie di appuntamenti imperdibili per gli amanti del buon cibo nostrano.

Il Format realizzato da Coldiretti Napoli e Pitt and Food Social and More si propone di promuovere la stagionalità e la territorialità dei prodotti alimentari a Km 0 mediante la realizzazione di piatti creati al momento all’interno del mercato da parte di blogger e cuochi presenti e particolarmente attivi sui social media.

Alle 12:00 lo street food contadino delle botteghe Campagna Amica e alle 13:00 lo show cooking per il Format “Dalla Padella al Mi Piace” con lo Chef Francesco Colantonio, conosciuto sui social come Chef Checco. Il piatto del giorno “Pacchero 100 giorni”, proposto dal “Guest Chef” di oggi è stato preparato con creatività e inventiva utilizzando rigorosamente i prodotti delle Botteghe Campagna Amica.

Tutti gli eventi di “I Social per il Sociale” hanno lo stesso lodevole obiettivo: i piatti sono realizzati venduti e degustati all’interno del mercato stesso e il ricavato è poi devoluto in beneficenza all’associazione “Sant Egidio” di Napoli.

Ulteriore scopo del progetto è quello di condurre i blogger in un contesto più reale dando loro la possibilità di interfaccarsi con i propri followers e con le persone comuni.

Ogni sabato avrà come protagonista un blogger diverso come ospite principale. Tutti i partecipanti si impegneranno a condividere sui propri canali social l’evento, invitando quante più persone a prenderne parte.

I piatti realizzati saranno a discrezione del cuoco stesso e saranno vincolati all’utilizzo di prodotti presenti all’interno del mercato per promuoverne la genuinità e stagionalità.

Il sabato (apertura 9.00-16.00) prosegue con i laboratori “Il riciclo creativo” e “La cucina a rifiuto zero”, attività di animazione con il “Maxi Gioco dell’Oca” sull’ambiente, lo “Show di Mister Bubble e le mascotte il fagiolo e Spiderman”. Al termine, la Balloon Art: palloncini ed altri gadget a tema per tutti i bambini che parteciperanno.

Il weekend del Circular Tour promosso da Coldiretti ed Eni è ricco di attività e propone laboratori per bambini, giochi, musica, street food e gadget in regalo.

Un fine settimana all’insegna dell’Economia Circolare quello di sabato 21 e con l’apertura straordinaria di domenica 22 maggio al Mercato Coperto San Paolo di Campagna Amica e Coldiretti.

Il Circular Tour nei mercati Campagna Amica, è un evento nazionale con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie e soprattutto i più piccoli, in un percorso educativo che passa attraverso i temi del riciclo, del non spreco e della trasformazione degli scarti alimentare in energia.

Al Mercato è stato infatti allestito uno spazio interamente dedicato all’evento, con due bidoni dedicati alla raccolta degli oli esausti e a quella degli scarti organici per il compostaggio, con proiezione di video educativi che serviranno ad introdurre i ragazzi al tema affrontato durante la giornata.

Protagonista, oltre ai bambini, anche un prodotto che farà da mascotte: per questo evento, il primo di 4, il prodotto scelto è il fagiolo, riprodotto su un cartonato da sfruttare anche per delle foto ricordo.

Domenica 22 maggio, con la speciale apertura del Mercato Coperto dalle ore 9.00 alle 13.00, il programma prevede invece lo spettacolo musicale del trio “L’epoca della Piedigrotta” con l’artista Enzo Altieri che interpreterà i classici napoletani e musica popolare del Sud Italia, lo Street food contadino delle botteghe di Campagna Amica e il Maxi Gioco dell’Oca dedicato all’ambiente per i bambini.

Un’iniziativa che mancava e che vuole porre il focus su tematiche di grande rilevanza, avvicinando grandi e piccini con entusiasmo anche attraverso nuove forme di comunicazione su tutto il territorio.

– Le attività animazione e gli spettacoli si terranno nello spazio all’aperto del Mercato Coperto di Fuorigrotta, allestito per la stagione estiva.

Ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione.

Il Mercato Coperto si trova a Fuorigrotta, in Via Beniamino Guidetti, 72 (all’interno del Parco San Paolo) ed è aperto tutti i mercoledì e venerdì ore 9.00/14.00 e il sabato ore 9.00/16.00 –