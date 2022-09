Dedicato a Te, Mulino Bianco presenta l’esclusiva collezione di confezioni firmate dall’artista Enrica Mannari.

Tutte le cose belle regalano felicità. Ma la felicità è reale solo se condivisa, scriveva così Lev Tolstoj nel suo libro “La felicità familiare”.

Lo sa bene Mulino Bianco – celebre marchio del Gruppo Barilla, protagonista da oltre 45 anni della prima colazione degli italiani – che attraverso la piattaforma di e-commerce Dedicato a Te e una collaborazione d’eccellenza con l’artista Enrica Mannari, lancia un’importante novità: eleganti confezioni in latta illustrate, in edizione limitata.

Enrica Mannari è un’artista italiana dalle esperienze internazionali che, dopo una lunga esperienza come Art Director, da 10 anni si dedica a progetti etici di cultura consapevole e dal 2016 è illustratrice a tempo pieno. Ama definirsi una “divulgatrice emotiva” e sui social condivide le sue creazioni uniche, fatte di parole e disegni pieni di vita.

Su “Dedicato a Te”, l’innovativa piattaforma di e-commerce Barilla che consente di creare e acquistare confezioni dei prodotti più amati di Mulino Bianco e Pan di Stelle e personalizzarle con nomi, foto e dediche speciali, è infatti possibile acquistare e regalare una latta con all’interno un dolce pensiero Mulino Bianco, scegliendo tra gli Abbracci, i Baiocchi, i Batticuori, i Cioccograno e le Macine.

Due le confezioni in latta in edizione limitata. “Felicità”, personalizzabile con il proprio nome o quello di una persona speciale, che unisce l’arte di Enrica Mannari alla bontà dei prodotti Mulino Bianco. Con la sua personale interpretazione della valle del Mulino e la magnificazione del Coccio, l’artista ricorda che con un pizzico di coraggio si può riscoprire il gusto della libertà ed essere felici, giorno dopo giorno.

Disponibile anche la confezione speciale “Condivisione”, un oggetto unico che sorprende, trasmette emozioni e unisce le persone. Grazie alle preziose illustrazioni e alle frasi motivazionali con cui l’artista stimola ogni giorno il pensiero positivo, la ricetta del cambiamento, il vivere il presente, l’autodeterminazione e la disciplina, la latta rappresenta un inno alla bellezza delle cose semplici, come la colazione con i propri biscotti preferiti. Condivisione, infatti, esalta il prodotto per il suo valore intrinseco attraverso la riproduzione di un Abbraccio e un Batti(Cuore) all’interno di una casa circondata da mani che la supportano, come fossero le radici da cui nasce e dalla quale è sostenuta.

Collegandosi al sito https://dedicatoate.mulinobianco.it/artista-mannari-mulino-bianco-2022.html

e accedendo alla sezione “Acquista” sarà possibile procedere all’acquisto di una delle eleganti confezioni in latta della gamma “Felicità” e “Condivisione”.