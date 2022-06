Dedicatoate.it, la piattaforma di e-commerce Barilla si aggiudica l’Adobe Experience Maker Award 2022.

Dedicatoate.it, l’innovativa piattaforma di e-commerce Barilla, si aggiudica l’Adobe Experience Maker Award 2022, riconoscimento con cui Adobe, leader mondiale nel settore dei media digitali e delle soluzioni di marketing digitale, premia “esperienze cliente rivoluzionarie e trasformazioni digitali sbalorditive” tra le realtà che utilizzano le proprie soluzioni di e-commerce.

Dedicato a te è una piattaforma di e-commerce innovativa e always-on che consente di creare e acquistare confezioni dei prodotti più amati di Mulino Bianco e Pan di Stelle e personalizzarle con nomi, foto, dediche speciali, scegliendo tra decine di soggetti grafici. Il progetto ha superato le centinaia di candidature pervenute agli organizzatori, riconoscendone la capacità di offrire esperienze memorabili ai clienti. Grazie ad un configuratore 3d, l’utente, in tempo reale, riesce a “toccare con mano” il proprio acquisto, verificandone ogni minimo dettaglio e garantendo così la progettazione smart di tutti gli elementi personalizzabili. È proprio la particolare attenzione alla personalizzazione e l’iper-personalizzazione il punto di forza di un progetto che mette al centro i propri utenti consentendo di realizzare regali unici, capaci di generare emozioni.

Nata nel novembre del 2020, la piattaforma in meno di due anni non solo ha raggiunto importanti risultati di vendita con centinaia di migliaia di confezioni vendute, ma ha saputo creare un legame ancora più forte con due love brand come Mulino Bianco e Pan di Stelle.

“Dedicato a te mette da sempre al centro le persone e consente loro di personalizzare regali gustosi ed originali. Anche in momenti difficili, come quelli vissuti in questi anni, siamo riusciti a regalare emozioni attraverso pensieri fatti su misura – commenta Laura Pezzotta, Head of Personalization Unit Barilla Group che ha ricevuto il premio – Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento e continueremo a lavorare per presentare ai nostri clienti prodotti sempre unici.”

Dai compleanni agli anniversari, dalle nascite alle lauree. E poi pensieri dedicati a mamme, papà, nonni, amici: su Dedicato a te ogni momento speciale può essere celebrato con un regalo unico come una box con i propri prodotti del cuore e una dedica con foto. Sulla piattaforma sono presenti, inoltre, regali esclusivi e limited edition. Lo scorso anno, ad esempio, l’e-commerce ha riproposto, in edizione limitata, la merenda simbolo degli anni 80, l’inimitabile Soldino, oppure le Biscolettere, un nuovo frollino che raffigura diverse lettere dell’alfabeto e che può essere usato per comporre gustose e simpatiche dediche.

Partner tecnico di Barilla è Alpenite.