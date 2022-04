Ernst Knam e le sue uova di cioccolato a Pasqua a Domenica In.

Dopo il grande successo televisivo ottenuto con la loro rubrica settimanale “la Dolceria”, nello storico programma di Michele Guardì, I Fatti Vostri, la coppia più dolce del piccolo schermo approda a Domenica In, ospite di Mara Venier.

Il Maître Chocolatier Ernst Knam e sua moglie Frau Knam, nella puntata in onda domenica 17 aprile delizieranno il pubblico a casa realizzando il simbolo per eccellenza di questa festività: l’uovo di Pasqua. Insieme alla padrona di casa, la regina della domenica Mara Venier, e agli altri ospiti presenti in studio, Ernst e Frau Knam sveleranno segreti, curiosità e caratteristiche culinarie di uno dei dolci più amati al mondo.

Due abilissimi pasticcieri uniti da un potente minimo comune denominatore: il cioccolato. A fare da assistenti speciali in questa domenica all’insegna della festa e del buon cibo dei piccoli ma attentissimi aiutanti che realizzeranno insieme ai celebri pasticceri le decorazioni delle uova pasquali. Per la Pasqua 2022, il Maestro Knam ha realizzato due creazioni esclusive: Uovo Nudo e Crudo e Uovo Seduto, chissà che in diretta non sveli qualcosa in più sull’arte che lo ha reso celebre? Per scoprirlo restate sintonizzati, Domenica 17 aprile, #DomenicaIn con Mara Venier: Ernst Knam e Frau Knam!