FAITA-FederCamping al Tuttohotel di Napoli con un programma d’eccezione.

- Pubblicità -

Il turismo all’aria aperta, ha completamente recuperato le quote di mercato pre-pandemiche totalizzato 70 milioni di presenze nel 2022 e 10,7 milioni di arrivi. Le prospettive per la stagione 2023 sono di una ulteriore crescita. La Federazione è al Tuttohotel con un’area glamping di 200 mq ed un programma di incontri con gli operatori del settore. In particolare alle 14.30 gli imprenditori campani dell’open air faranno il punto sulle dinamiche della domanda ed i principali problemi sul tappeto: “i circa 100 campeggi della Campania sono in grado di ospitare oltre 60.000 turisti al giorno. I risultati della stagione 2022 ci incoraggiano e ci spingono ad orientare la nostra offerta in direzione di un maggior comfort, sostenibilità e contatto con la natura. Tuttohotel è una occasione che non vogliamo perdere per aprire un confronto diretto tra gli imprenditori e rendere così la nostra offerta più competitiva ed appetibile”, ha dichiarato Domenico Iannazzone di Faita-FederCamping Campania. Si svolgerà alle 14.30 l’incontro con gli imprenditori dell’ospitalità open air campani, una preziosa occasione di confronto per la promozione del settore e la maggiore qualificazione dell’offerta. All’evento parteciperà il Presidente di Faita-FederCamping Alberto Granzotto che ha dichiarato: “Per il 2023 si prevede una forte crescita della domanda di turismo all’aria aperta. Le imprese del sud debbono cogliere questa occasione per posizionare la loro offerta al vertice del mercato turistico nazionale”.Successivamente si svolgerà il workshop “Turismo all’aria aperta: componente fondamentale della filiera turistico ricettiva nazionale”con Alberto Granzotto – PresidenteFaita-Federcamping, Domenico Iannazzone – Presidente Faita Campania,Enrico Toffano General Manager del Village Baia Domizia che ha dichiarato: “Il Baia Domizia fa un buon servizio per la Campania del nord ed offre un servizio di turismo alternativo in una area non servita da campeggi garantendo alti standard ed il massimo del comfort per i clienti”. Secondo l’Architetto Manuela Tirrito di Ars Constructa: “L’integrazione nell’ambiente naturale di strutture che ne rispettano l’ecosistema, l’attenzione ai dettagli, al gusto, alle più disparate possibilità di svago all’aria aperta crea un’atmosfera di pace e benessere”. È stato quindi presentato un estratto del primo censimento di tutte le strutture italiane realizzato da HB Benchmark per Faita-FederCamping con dati e caratteristiche strutturali nazionali e con particolare riferimento all’offerta del sud Italia.

Programma degli Eventi FAITA FEDERCAMPING del 17 gennaio