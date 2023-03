Festa del papà, box colazione di Fabio Tuccillo.

La Festa del Papà, giornata dedicata a celebrare l’importanza dei padri nella vita dei loro figli, che in Italia ricorre il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, può diventare l’occasione perfetta per festeggiare in famiglia, in modo originale e dolcissimo.

Tra tradizione e innovazione, il Bakery Chef Fabio Tuccillo, anche in questo giorno speciale, ci porta nel suo profumato mondo, tra zucchero, farina e tanti altri golosi ingredienti, tutti selezionati e di alta qualità, realizzando una box colazione limited edition, fatta apposta per tutti i papà.

Una particolare idea regalo, ma non solo, anche un modo per iniziare la giornata tutti insieme, piena delle specialità del Bakery Chef, che vanno dalle sue gustose creme artigianali, Tuccibueno, Tuccitella e Cioccolato bianco, ai richiestissimi pancake artigianali, da farcire a piacimento. Immancabili i Donuts ripieni, con glassa al cioccolato in superficie ed i mini-croissant, fragranti e sfogliati, con diverse farciture. Per gli amanti della tradizione, poi, le deliziose mini-sfogliatelle frolle ed anche un “intruso” da trovare, nascosto sotto una valanga di dolcezza, un morbido muffin con gocce di cioccolato.

Ma la regina della box colazione non poteva che essereil dolce iconico della Festa del Papà, di tradizione partenopea e la cui nascita è avvolta nel mistero, tra leggende antichissime: la Zeppola di San Giuseppe, la cui preparazione originale sembra provenire addirittura dal Trattato di Cucina Teorico-Pratico del gastronomo Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino, che, nel 1837 la scrisse in lingua napoletana.

Per la sua realizzazione, Fabio Tuccillo, nella sua Tuccillo Bakery,utilizza una“ricetta segreta”, con pochi ingredienti semplici e selezionati, come farina, acqua, sale, un po’ di burro e uova. Il risultato è una base di pasta bignè alveolata esuper-crunchy, successivamente riempita ecoperta da una crema pasticcera dolce e profumata e amarene.

Fare un regalo al papà è un modo per sentirsi vicini e ricoprirlo di dolcezza, in tutte le sue forme, è sicuramente una maniera speciale per dirgli “Ti voglio bene”.

www.tuccillobakery.it

Il Bakery chef Fabio Tuccillo, medaglia d’argento al concorso Miglior Colomba d’Italia FIPGC Federazione Internazionale di Pasticceria Gelateria Cioccolateria, è titolare della Tuccillo Bakery, che gestisce insieme a suo fratello Gianfranco, socio dell’attività e ideatore del progetto insieme al padre Antonio. Nata nel 2014, la Panetteria Tuccillo si è evoluta nel corso degli anni, associando alla produzione di pane e panini, anche la pasticceria e gli altri prodotti da forno, che oggi la rendono riconoscibile come Bakery per un vasto pubblico, sia di clienti privati che Ho.re.ca