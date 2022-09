Flanagan’s Rooms inaugura nuovo locale in via Morghen giovedì 8.

Live music, fotografie e performance per dare il via a FLANAGAN’S ROOMS, il nuovo cocktail bar del Vomero, emanazione dello storico Flanagan’s di via Poerio a Chiaia. Giovedì 8 settembre, dalle ore 19, FLANAGAN’S ROOMS inaugura i nuovi spazi e la stagione in arrivo con una serata che vuole raccontare il concept del locale. Non solo cocktail bar ma luogo di incontro e condivisione, spazio d’arte e musica, bistrot e cafè.

Alle pareti le vecchie cornici in legno intagliato e dorato dal mood barocco inquadrano fotografie di Mario Laporta, celebre reporter partenopeo, co-founder dell’agenzia fotografica Controluce, e collaboratore per Reuters e Agence France Presse. La mostra dal titolo “Vulcani, la potenza dei vulcani” è curata da Kromia di Donatella Saccani e segna l’inizio di una collaborazione tra la galleria Kromia e il Flanagan’s per dare spazio e voce a giovani e affermati esponenti della fotografia contemporanea italiana e internazionale attraverso esposizioni temporanee.

La compagnia FUNA, il collettivo indipendente che unisce danza contemporanea, danza aerea e verticale, teatro fisico e teatro-danza, si esibirà in una azione site-specific itinerante negli spazi del locale, in movimenti sincroni e con costumi di scena unici, vere e proprie opere d’arte.

La serata sarà animata dal live acustico dei Vox Inside – laband proporrà un repertorio di pezzi passando dal jazz alla bossanova, al pop/rock italiano inglese totalmente in acustico – e dalla selezione musicale a cura di Andrea Selo.

IL LOCALE

Al civico 31 di via Morghen, nel cuore del Vomero Liberty, Flanagan’s rooms è bistrot, cafè e cocktail bar: un’infilata di quattro stanze dove la proposta liquida resta al centro del locale proprio come nello storico cocktail bar di via Poerio aperto nel 2015 e punto di riferimento del bere miscelato in città. Il nuovo Flanagan’s Rooms aggiunge anche un’offerta food, piccoli e grandi assaggi di cucina, cruditè, insalate e piatti internazionali. Tavolini da bistrot, divani Chester in pelle e poltroncine rétro, mobili vintage e di recupero, carte da parati, vecchi lampadari di cristallo raccontano il mood. Il progetto di ristrutturazione e il design degli interni portano la firma dell’architetto Stefania Piscopo. La prima sala con due ampie vetrine sulla strada è stata pensata come una sorta di giardino d’inverno, con piante a foglia larga e lampadari in rattan, un grande mobile decapato che funge da bar. Nella sala attigua c’è il cocktail bar, il cuore pulsante del locale: grande bottigliera a vista, ricavata da un mobile degli anni Trenta, bancone e sgabelli. Il salone all’inglese, con divani e poltrone Chester in pelle, velluti avvolgenti, cornici d’epoca, libri e robuste doghe di legno scuro al pavimento. Lo spazio è stato concepito per accogliere anche Jam session e live music, mostre d’arte e fotografia. Come una casa, la nuova casa del Flanagan’s.

L’HEAD BARMAN

Kerim Nefati, classe 1994, dal 2015 nel team Flanagan’s, è l’head barman a capo di una squadra mixologist affiatata e di talento. La cocktail list presenta grandi classici nazionali e internazionali, signature cocktails, spirits premium, preparazioni home made, una linea low alcol e proposte che cambiano periodicamente, frutto di una costante ricerca.

LA STORIA

Nel 2015 apriva in via Carlo Poerio, a Chiaia, uno street bar di appena 20 mq che di lì a poco avrebbe conquistato i cultori del bere miscelato. I fondatori sono due amici, Stefano Auletta e Giovanni Fenderico. Il nome viene mutuato dal celebre film Cocktail del 1988, protagonista Tom Cruise nei panni di Brian Flanagan, barman di successo tra New York e la Giamaica. Un vecchio bancone di mogano, un pugno di sgabelli, la bottigliera a tutta parete, spirits premium e una squadra di bar tender giovani e dinamici per una ricerca costante e appassionata nel proporre cocktail e miscelazioni non comuni: questa la ricetta di un successo che va avanti da allora. Dal 2015 il Flanagan’s di via Poerio è sinonimo di drink di alta qualità e atmosfera internazionale, uno street bar di soli 20 mq entrato nella storia della mixology a Napoli. Nel 2020 nasce l’idea di espandere il progetto Flanagan’s, Giovanni de Giovanni si unisce ai soci e fondatori Auletta e Fenderico. Insieme individuano un nuovo spazio, un palazzo dei primi anni del Novecento nel cuore del Vomero, in posizione privilegiata, a pochi passi dalla Funicolare Centrale: dopo oltre due anni di lavori nasce FLANAGAN’S ROOMS.

FLANAGAN’S Napoli

Al Vomero > Via Morghen 31

A Chiaia > Via Carlo Poerio,13

Numero di telefono: 081 975 9444

Pagina Facebook: FlanagansNapoli

Pagina Instagram: flanagans_cocktail_bar

Sito:https://flanagansnapoli.com/