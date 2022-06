Giornata Internazionale del Picnic, da Bibite Sanpellegrino un menù ad hoc .

Una bella giornata di sole, l’aria aperta e la compagnia degli amici o della famiglia, è quello che si cerca per un piacevole picnic. Ma a rendere questo momento davvero conviviale è certamente il pranzo che, dallo stuzzichino al dolce, è pensato nei minimi dettagli per portare tutta la semplicità, l’italianità e il gusto sulla grande “tavola” di un prato, di una spiaggia o di una montagna.

Nata proprio per incoraggiare ad uscire di casa e trascorrere un momento spensierato con le persone care, la giornata internazionale del picnic si celebra ogni anno il 18 giugno, per approfittare dell’arrivo delle belle e lunghe giornate di sole. Letteralmente la parola picnic significa “prendere qualcosa di piccolo” ed è nata in Francia nel 1600.

E per un picnic che si rispetti non possono mancare stuzzichini sfiziosi e bevande rinfrescanti. Ecco che Bibite Sanpellegrino, insieme agli chef di Fine Dining Lovers, propone cinque ricette stuzzicanti che sposano, in un perfetto abbinamento di gusto, le Bibite Naturali. Una esaltazione della Naturalità all’Italiana, un trend ed uno stile di vita pensato dalle Bibite per definire chi ama vivere all’insegna della naturalità, del buon gusto e della creatività.

Di buon gusto e creative sono anche le ricette esclusive pensate per essere preparate facilmente, inserite nel proprio cestino e condivise con chi si ama senza l’utilizzo delle posate: ideali per chi decide di organizzare un picnic fuori casa.

Un menù leggero, colorato, estivo e ricco di sapori nostrani ma soprattutto naturali, proprio come le Bibite Sanpellegrino Naturali, che aggiungono gusto, freschezza e frizzantezza alle ricette. Le tre referenze Aranciata, Aranciata Amara e Limonata Naturali si accostano infatti perfettamente alle preparazioni scelte, grazie alla loro formula con 100% ingredienti naturali, realizzate con agrumi italiani.

Ad aprire il menù del picnic day è la Mini Quiche alla carota, una creazione stuzzicante e vegetariana, rivisitata in chiave moderna, e che riprende nei gusti e nei colori quelli della stagione estiva. Una ricetta che dona non solo gusto ma anche benessere: grazie alla carota, ingrediente principale, aiuta infatti la bellezza della pelle e, in particolare in un periodo come questo, favorisce l’abbronzatura. In più il gusto dolce e morbido della carota si accosta perfettamente al sapore leggermente acidulo degli agrumi, in particolare l’arancia. Ecco che la Bibita perfetta da abbinare a questo sfizioso antipasto diventa allora l’Aranciata classica Naturali.

I primi proposti nel menù seguono anch’essi il file rouge della torta salata, portando sulla tavola due diverse ricette regionali: da una parte l’Erbazzone, classico cibo di strada di origine reggiana, con bietole e ricotta, che si trova in tutta l’Emilia, dall’altra il Plumcake salato al pesto, una ricetta vegetariana con l’ingrediente che è un vero e proprio cult del territorio ligure: il pesto.

Entrambe le torte salate possono essere accompagnate dall’Aranciata Amara Naturali Sanpellegrino, la bevanda ideale per continuare a pasteggiare le pietanze salate. Per gli amanti di un gusto più aspro ed intenso, le Bibite Sanpellegrino consigliano la loro Limonata, una bevanda dal gusto deciso ed equilibrato che porta una ventata di freschezza.

Immancabili del picnic sono poi i dolci, che rendono felici tutti, soprattutto se golosi e genuini. Durante un picnic è importante però che il dolce sia asciutto, facile da tagliare e trasportare e che si presti ad essere mangiato con le mani per evitare usare piatti o posate. Ecco che i Biscotti cioccolato e ciliegie sono tra i dolci ideali da preparare quando si decide di fare un pranzo all’aria aperta. Un’alternativa ai classici cookies, nonché una ricetta facile e fresca, che porta sulla tavola uno dei frutti italiani più amati del periodo: la ciliegia. Altra delizia tra cui scegliere è il Pane Dolce con noci e mele, una ricetta sfiziosa e vegana che si distacca dalla tradizionale torta di mele e crea un perfetto equilibrio di gusto anche accostata a creme spalmabili di ogni tipo: è ideale per essere servita con marmellate, creme di nocciole e burro di arachidi, come dolce merenda o per concludere il pranzo.

Cinque ricette estive, creative e tutte italiane, dall’antipasto al dolce, che portano un “cestino di meraviglie”, serenità e leggerezza nella giornata dedicata ad una delle delizie del periodo estivo: il picnic.