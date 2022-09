Gli Scacchieri del Mulino Bianco sono i primi biscotti a sbarcare su Twitch.

Quando anche un biscotto diventa… un videogioco.

Per Scacchieri, il primo biscotto in Italia a sbarcare su Twitch – la piattaforma di intrattenimento live più amata da millennial e genZ – Mulino Bianco presenta una innovativa gaming experience che permette di giocare e vincere premi. A partire da venerdì 9 settembre, per tre serate, tre streamer di successo come Dario Moccia (fumettista e collezionista), Sara Stefanizzi aka Kurolily (la prima gamer italiana a sbarcare su Twitch) e Claudio Di Biagio (regista, sceneggiatore e autore) si divertiranno a giocare con i quattro mini-games ideati per l’approdo sulla piattaforma dei nuovi biscotti.

La game experience comprende anche un divertente concorso online per vincere premi giornalieri e settimanali, sempre su mulinobianco.it/gioca.

Scacchieri è il nuovo biscotto Mulino Bianco – leader da oltre 45 anni della prima colazione – che omaggia uno dei giochi più popolari al mondo, gli scacchi, tanto che si calcola siano circa 1 miliardo le persone che lo praticano e la cui origine, secondo la storia più accreditata, risale ad oltre 1.500 anni fa.

Dal cinema alla tv, dalle competizioni agonistiche alle partite amatoriali, dalla moda al web… è “scaccomania”. Trainata da una recente serie tv di successo, la passione per questo sport corre veloce anche online: solo nel 2020 le ricerche su eBay per ‘Set di scacchi’ sono aumentate del 250% ed è quintuplicato il numero di giocatori sul sito Chess.com, la piattaforma di gioco online leader nel settore con oltre 20 milioni di iscritti.

Gli scacchi hanno influenzato anche la moda, come dimostrano recenti “capsule” con motivi a quadri e a scacchi che vedono protagoniste fantasie in black&white di cappotti e trench, passando per t-shirt, pullover e pantaloni, fino a blazer e gonne corte pied-de-poule in chiave retrò. E con Mulino Bianco il mondo del gioco approda anche tra i biscotti. Scacchieri, lanciati recentemente sul mercato, nascono dall’incontro tra la frolla al caramello, ingrediente sempre più utilizzato ed apprezzato, e quella al cioccolato, perfetto sia da inzuppare a colazione sia come goloso fuori pasto.

“Celebriamo la passione per gli scacchi che coinvolge milioni di italiani, di ogni generazione – commenta Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco – Siamo felici di aver saputo intercettare ed interpretare una tendenza in forte crescita, proponendo un biscotto dal gusto nuovo, che mette al centro un ingrediente come il caramello, amato dai giovani e da chi vuole vivere una nuova esperienza di gusto. Il nostro obiettivo è portare nelle case degli italiani bontà e allegria sin dalla colazione, con un biscotto dalla forte personalità. Ma non solo. Con Scacchieri ci siamo aperti al mondo del gaming, trasformando i nostri frollini in videogioco per coinvolgere i nostri consumatori in un’esperienza diversa e divertente”.

SCACCHI: UN GIOCO “ANTICO” CHE PIACE SEMPRE PIÙ AI GIOVANI

Sono sempre più i giovani a praticare la disciplina degli scacchi, come conferma la Federazione Scacchistica Italiana (FSI) – l’organizzazione affiliata al CONI che coordina e dirige le attività scacchistiche nel nostro Paese – che conta 350 circoli scacchistici e 13.000 tesserati, la metà dei quali under 18.

Una passione che viaggia anche sui social network tanto che nel mese di febbraio 2021 gli utenti di Twitch hanno guardato streaming di partite di scacchi per un totale di 18,3 milioni di ore.

ALESSIA SANTERAMO, LA CAMPIONESSA ONLINE: “SUI SOCIAL È BOOM. PARTITE BREVI E MOSSE AZZARDATE. GLI SCACCHI SUL WEB ACCESSIBILI PER TUTTI”

Dalla scacchiera reale a quella virtuale: è la storia della Twitch streamer Alessia Santeramo, che ha iniziato a giocare a scacchi sui banchi di scuola fino a diventare campionessa italiana nel 2014 e oggi streamer professionale. E se i tornei dal vivo continueranno ad esserci e ad avere il loro indiscusso fascino, online c’è un mondo sempre crescente che si apre al gioco. Su Twitch, ad esempio, ogni show è trasmesso dal vivo, la piattaforma è interattiva e tramite la chat è possibile comunicare in ogni momento con lo streamer e con gli altri membri della chat. La socializzazione, centrale in questa disciplina, si sposta sulla scacchiera virtuale: “Gli scacchi online sono più accessibili per tutti. Basta un attimo per giocare una partita: nelle regole del gioco non c’è alcuna differenza, la scacchiera diventa bidimensionale ma è solo questione di abitudine. Sia online che dal vivo puoi giocare con diverse cadenze, ossia quanto tempo hai a disposizione per effettuare le tue mosse durante l’intera partita. Anche se a dire il vero di solito online si giocano partite con poco tempo, tutto è molto rapido. Si possono giocare persino partite in due minuti!”.

Numeri altissimi registrati dalla piattaforma Twitch che, come conferma la Santeramo, nel febbraio dello scorso anno ha raggiunto un record incredibile: contemporaneamente c’erano 370.000 persone collegate sulla piattaforma nella categoria scacchi. I social? Sicuramente un modo per avvicinare i giovani agli scacchi e svecchiarne l’immagine: “Adesso sono molto in voga i TikTok, i reel di Instagram e gli shorts di YouTube, tutti contenuti video molto brevi e divertenti che per gli scacchi sono molto utili. Ormai è superata l’idea che gli scacchi siano un gioco per nerd, i contenuti a tema scacchi possono davvero far divertire tutti”.

IL CAMPIONE ITALIANO DI SCACCHI PIER LUIGI BASSO: “DISCPLINA COMPLESSA CHE AFFASCINA I GIOVANISSIMI. IL SEGRETO? MAI SMETTERE DI DIVERTIRSI”

Passione, intuito e strategia, ma anche personalità e carattere, oltre ad un allenamento costante. Sono questi gli ingredienti alla base del gioco degli scacchi, che piace sempre di più ai giovanissimi.

Come racconta il campione italiano in carica Pier Luigi Basso, classe ’97, che ha conosciuto gli scacchi in quinta elementare e oggi è un professionista tra i più apprezzati al mondo. “Ho iniziato a gareggiare a scuola, affascinato inizialmente dal contesto, dalla socializzazione, dallo stare insieme – spiega Basso – è un gioco che appassiona, è una sfida continua con sé stessi e con gli altri. Nel gioco si riflette il proprio carattere, la propria personalità: attendista, d’attacco, ambiziosa, di tecnica, di esperienza, di conoscenza”.

Per diventare professionisti serve poi impegno, determinazione e perseveranza. Oggi si allena in media 4 ore al giorno, fino ad 8-9 nei momenti delle gare e gioca circa 20 tornei l’anno in tutto il mondo. Studia in modo autonomo, con programmi online e guardando all’internazionale: “oltre un certo livello non ci sono libri di testo: è come per gli esperimenti scientifici, si procede per tentativi. E se per imparare le regole di base puoi impiegarci anche due ore, per perfezionarti e diventare un campione non ti basta una vita!”

E a giovani e giovanissimi, sempre più numerosi ad avvicinarsi a questa disciplina, il campione consiglia soprattutto di divertirsi: “divertimento e passione sono il motore per praticare questo gioco, che per molti versi somiglia alla matematica, grazie alla sua complessità, al desiderio di sfidarsi e sfidare gli altri, alle tantissime possibilità che offre”.

SCACCHIERI, IL NUOVO BISCOTTO CON DOPPIA FROLLA AL CARAMELLO E AL CIOCCOLATO

Scacchieri, i biscotti frollini nati dal sorprendente incontro tra una golosa frolla al caramello e quella al cioccolato, sono realizzati senza olio di palma, senza grassi idrogenati, coloranti e conservanti, con farina di frumento, caramello, cioccolato e uova fresche.

Un biscotto dalla caratteristica forma a scacchiera che permette ai due gusti di unirsi in una combinazione perfetta, offrendo al palato un’esperienza indulgente e agli occhi la visione di un’elegante simmetria.

IL CONCORSO ON LINE “GIOCA CON SCACCHIERI!”: ECCO COME FUNZIONA

Partecipare è molto semplice.

Dall’8 settembre al 31 ottobre 2022 basta entrare sul sito mulinobianco.it/giocaper provare a vincere ogni giorno un buono da 50 euro da spendere su Dedicato a Te, l’e-commerce di Mulino Bianco, e partecipare all’estrazione settimanale di una esclusiva box Scacchieri personalizzata da un diverso influencer. Quattro i mini-games disponibili su cui mettersi alla prova, divertendosi ad “acchiappare” gli ingredienti, a “rincorrere” il caramello fuggente, ad “incastrare” il cioccolato in un divertente tetris o a fare scacco in poche mosse.

Link al regolamento completo: www.mulinobianco.it