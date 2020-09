Grande successo per Accademia Nazionale Pizza DOC e Sapori di Napoli al 77esima Mostra del cinema di Venezia.

I sapori e le eccellenze della tradizione napoletana sono stati i protagonisti della 77esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia

I maestri pizzaioli della Accademia Nazionale Pizza DOC assieme agli chef dell’azienda “Sapori di Napoli” hanno curato l’area food dell’Hollywood Celebreties Lounge, l’hospitality ufficiale della 77esima edizione della kermesse veneziana messa in piedi da Mary Calvi e Antonio Lange di Hollywood Communication.

Tanti gli attestati di stima ed i complimenti ricevuti da Antonio Giaccoli e Gennaro Galeotafiore, rispettivamente patron dell’Accademia e di Sapori di Napoli, anche pubblicamente.

“Una pizza meravigliosa come solo a Napoli sanno fare, ma con il tocco di personalità in più che la rende unica. Bravissimi!” sono le parole utilizzate da Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del cinema di Venezia, per commentare un post che lo ritrae con lo chef Gennaro Galeotafiore dopo la sua serata passata nell’area food dell’Hollywood Celebrities Lounge.

Parole simili a quelle utilizzate anche da Anna Foglietta, bellissima madrina della kermesse veneziana, e da tanti altri ospiti che hanno provato i piatti, i fritti napoletani e le pizze realizzate dagli chef e pizzaioli presenti all’interno del Tennis Club di Venezia Lido.

È stato un onore avere come ospiti i vari Mads Mikkelsen, Charles Dance, Kasia Smutniak, Andrea Roncato, Jasmine Trinca, Salvatore Esposito, Ema Stokholma, Violante Placido, Pietro Castellitto, Damiano e Fabio D’Innocenzo, Baby K, Barbara Palombelli, Elena Ballerini e tantissimi altri esponenti di spicco del panorama artistico nazionale ed internazionale

“Siamo orgogliosi del lavoro fatto a Venezia dai nostri pizzaioli – ha dichiarato Antonio Giaccoli, patron dell’Accademia Nazionale Pizza DOC – Per tutti noi è stata un’esperienza bellissima e un’autentica vetrina per la Pizza DOC”.

Soddisfatto anche Gennaro Galeotafiore, chef e titolare dell’azienda “Sapori di Napoli”. “A Venezia siamo riusciti a portare tanto della tradizione culinaria della nostra regione, dai fritti ai dolci della tradizione napoletana, fino al mio “Ragù che pensa”. Un’occasione unica per tutti noi”.

Tanti i pizzaioli e gli chef che sono stati presenti nell’area food curata da Accademia Nazionale Pizza DOC e Sapori di Napoli, come ad esempio:

il team di chef e pizzaioli “Sapori di Napoli” guidato da Gennaro Galeotafiore con lo chef Tiziano Zabatta;

con lo chef il casertano “pizzaiolo con il cappello” Salvatore Lioniello ;

; il molisano Armando Scalella ;

; il pugliese d’Austria Francesco Calò, fresco di secondo posto con la sua enopizzeria “Via Toledo” di Vienna come migliore pizzeria d’Europa da 50 Top Pizza ;

fresco di secondo posto con la sua enopizzeria come ; il team Puglia guidato da Silvio Buttazzo e composto da Angelo Galati e Ivan Forleo ;

e composto da ; il pugliese Giangi De Masi;

il team Calabria e Sicilia messo insieme dal maestro Vincenzo Fotia , di cui fanno parte anche Alessandro Viscomi, Michele Foriglio, Giuseppe Marrapodi, Marcello Fotia, Juri Sciacca, Rocco Alati e Marzia D’Agostino;

, di cui fanno parte anche il direttore della “Scuola Pizzaioli” in Argentina Juan Pablo Padrevita.

Tantissime anche le aziende che sono state presenti alla 77esima edizione del festival del cinema di Venezia e che hanno contribuito con i propri prodotti alla realizzazione della pizza “Venezia 77”, dedicata alla Mostra del cinema 2020, come: le farine del Molino Spadoni; i pelati e le conserve “La Carmela” dei fratelli D’Acunzi; i salumi di Jomi spa; la tecnologia di SaCar Forni; i prodotti conservieri di Carbone Conserve Vegetali; i prodotti caseari di Latteria Sorrentina; i vestiari tecnici di Capece abiti da lavoro; le paste artigianali di Pastificio Venturino.

Un’occasione importante per promuovere le eccellenze campane su un palcoscenico unico al mondo come quello della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

