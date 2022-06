I giovani del Forum Mondiale del Turismo a Punta Campanella.

130 giovani provenienti da tutti i continenti visiteranno l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Sono i delegati del Global Youth Tourism Summit (GYTS) che ai sta svolgendo in questi giorni a Sorrento.

L’evento, promosso dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)- un organismo dell’ONU- in collaborazione con il Ministero del Turismo e l’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT). vede protagonisti ragazzi tra i 12 e i 18 anni provenienti da 60 paesi del mondo, e ha l’obiettivo di confrontarsi sui temi del turismo e della sostenibilità, con lo sguardo rivolto ad un futuro più consapevole e attento all’ambiente.



Sabato 2 luglio la visita nell’Area Marina Protetta Punta Campanella che da anni sperimenta e promuove un turismo green, che possa conciliare la tutela con la fruizione di un sito ricco di biodiversità e di bellezze naturalistiche da preservare. Accompagnati dalle guide del Parco Marino, i giovani potranno ammirare le meraviglie dell’area marina con attività di sea-watching. L’iniziativa vede il coinvolgimento diretto della MSC Foundation, del Comune di Sorrento e di Marevivo.



“Siamo onorati di ospitare i 130 ragazzi del Global Youth Tourism Summit e orgogliosi di offrire il nostro contributo ad un evento internazionale così importante ospitato a Sorrento- dichiara il Presidente dell’AMP Punta Campanella, Lucio Cacace- L’educazione ambientale e un turismo ecocompatibile sono al centro delle nostre azioni. Le giovani generazioni sono molto attente a questi temi che devono necessariamente rappresentare il futuro per un territorio come il nostro. Ringrazio Marevivo e la MSC Foundation, con la quale siamo al lavoro per cercare intese e collaborazioni su importanti progetti per il nostro mare”