Il gusto della conversazione a tavola con TheFork

Anche il gusto della convivialità e del cibo stesso vengono a meno quando si utilizza lo smartphone a tavola. Studi scientifici[footnoteRef:2] dimostrano infatti che l’utilizzo del telefono durante i pasti è associato ad una diminuzione del piacere di consumare il pasto stesso e di trascorrere del tempo in compagnia, nonché ad una maggiore sensazione di noia, causata proprio dall’utilizzo del device. [2: University of British Columbia, “Not enjoying your dinner out? Try putting the phone away.” ScienceDaily, 2018]