Il MANN in rete con i supermercati Sole 365. Mercoledì e giovedì prossimo, laboratori didattici sulla dieta mediterranea.

Il tuo piatto preferito? Prova a disegnarlo.

Nascono da questo invito i laboratori didattici che, mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio (ore 16.30), i supermercati Sole 365 proporranno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Eventi dedicati ai più piccoli (6-10 anni), in gruppi rigorosamente contingentati, per sancire una collaborazione ormai consolidata: sino al 14 febbraio, il MANN ospiterà la mostra “Le ricette della tradizione. La Dieta Mediterranea in tavola”, che racconta, su colorati pannelli esplicativi, i temi dell’omonimo libro, curato da Sole 365 e pubblicato da Giunti.

Volume ed allestimento, realizzati in rete con l’Associazione Casa dei Cristallini, il Dipartimento di Agraria dell’Ateneo Federiciano e i Servizi Educativi del MANN, sono rivolti ad un pubblico che vuole conoscere le caratteristiche identitarie della dieta mediterranea, focalizzandone il legame con la nostra quotidianità: pasta e fagioli, spaghetti con il piennolo, ziti con San marzano infornato, alici in tortiera, torta caprese sono soltanto alcune delle pietanze proposte a lettori e visitatori, in una prospettiva che non è mai puramente oleografica. Curiosità storiche, proprietà nutrizionali, suggerimenti culinari si intrecciano in un percorso che può essere rivolto a interlocutori di differenti età. Per i più piccoli, nei laboratori condotti da Mary Cinque con il supporto dello staff museale, spazio alla fantasia che rende fruibili nozioni importanti: si partirà dal disegno, infatti, per comprendere quanto una sana alimentazione non sia sempre un “gioco da ragazzi”. Piuttosto, una questione di equilibrio che si trasmette sin dall’infanzia.

Per partecipare ai laboratori, necessaria la prenotazione, scrivendo a: laboratori@sole365.it