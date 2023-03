Il Tour de France 2024 avrà 3 tappe in Emilia-Romagna, presentazione alla BMT giovedì 16.

Per la prima volta in oltre un secolo di storia il Tour de France nel 2024 prenderà il via dall’Italia, con ben 3 tappe in Emilia-Romagna per 600 km complessivi (la prima, Firenze-Rimini, quindi Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino).

E’ la consacrazione dell’impegno che la Regione da anni infonde nella bici e nel cicloturismo, e gli operatori sono già al lavoro per accogliere la carovana del Tour e le migliaia di appassionati che la seguiranno dal vivo.

In attesa della Grand Départ Florence Émilie-Romagne 2024 sono tanti gli appuntamenti e le opportunità dedicati quest’anno agli amanti delle due ruote a pedali, dalle numerose Granfondo alle Ciclovie che attraversano la Regione collegandone le numerose meraviglie paesaggistiche e artistiche.

“Il 2023 in sella dell’Emilia-Romagna, aspettando il Tour de France” sarà presentato nel corso della conferenza stampa che si terrà:

Giovedì 16 marzo, alle 14.30, nella Sala Tirreno Padiglione 6 di BMT, Borsa del Turismo Mediterraneo Mostra d’Oltremare, Viale Kennedy 54, Napoli

Saranno presenti l’Assessore Regionale al Turismo dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini, e il Direttore di Apt Servizi Emilia-Romagna, Emanuele Burioni.

L’Emilia-Romagna è presente alla 26a Borsa Mediterranea del Turismo con 22 operatori regionali dell’offerta e le loro proposte di vacanza per il 2023, ospitati in uno stand del Padiglione Italia (Pad. 5 stand n. 5060 – 5071).