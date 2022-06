Inaugura ristorante La Gare a Pompei nell’ex stazione ferroviaria borbonica.

Il ristorante prende vita in quella che dal 1844 al 1960 fu l’antica stazione ferroviaria di Pompei sorta sulla Strada Ferrata Napoli-Nocera, voluta dai Borbone nel XIX secolo. Tutto, nel ristorante, richiama al mondo dei treni e della ferrovia. Il progetto ha riproposto la linea architettonica dell’antica stazione, della quale ha rievocato la denominazione “La Gare” (ovvero “La stazione”, in francese). Inoltre la meticolosa ricostruzione di una carrozza ferroviaria del 1844 fa mostra di sé, parcheggiata su di un brevissimo tronco di binario presso l’ingresso. In più il personale di sala indossa le vetuste uniformi dei ferrovieri borbonici. Infine, pregiate bottiglie di vini prodotti dai gestori, ottenuti dalle vigne attraversate dall’antico binario e designati secondo le rispettive precipue peculiarità organolettiche, riportano il logo “Chemin de fer de Naples à Nocera et Castellammare”, ovvero l’antica denominazione della ferrovia borbonica che da Napoli conduceva a Nocera, con diramazione per Castellammare.

