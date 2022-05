Inaugurato mercato Campagna Amica Coldiretti a Maddaloni.

Da oggi, 19 Maggio, a Maddaloni, in zona antistante Piazza don Salvatore d’Angelo, avrà luogo con cadenza settimanale (ogni Giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00) il mercato degli agricoltori a cd. “kilometro zero”. Con tale iniziativa, promossa dal Presidente Coldiretti Caserta, Manuel Lombardi, e dal direttore generale della Confederazione Caserta, Giuseppe Miselli, in collaborazione con il Mercato di Campagna amica (Caserta), saranno destinati alla vendita il meglio dei prodotti agricoli nostrani. I consumatori, dunque, avranno la possibilità di acquistare prodotti tipici locali completamente tracciabili a prezzi contenuti, vista la filiera corta, con beneficio anche per l’economia locale. Al taglio del nastro, tra gli altri, presenti i vertici di Coldiretti Caserta, Andrea De Filippo, Sindaco della Città di Maddaloni, e Felicio De Luca, Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi. “Siamo lieti di essere tra i promotori di questa iniziativa – ha dichiarato Il Commissario De Luca – in quanto favorisce le imprese locali e permette ai cittadini di accedere, in un momento così difficile, ai prodotti di qualità del territorio a prezzi contenuti”. La cerimonia di inaugurazione si è anche caratterizzata per un Convegno sulla “sana e corretta alimentazione”. I relatori sono stati, per l’Istituto Alberghiero “Villaggio dei Ragazzi”, Rita Ferrante, docente di Scienze dell’alimentazione, e Giuseppe Daddio, noto chef e Direttore della Scuola di Formazione Dolce & Salato di Maddaloni; per la Coldiretti Caserta, il Presidente Manuel Lombardi.

