La Città della Pizza 2023 fa tappa a Napoli, culla dell’arte del pizzaiolo.

Dopo il grande successo ottenuto nelle tappe precedenti, La Città della Pizza dà il via al quarto appuntamento nella città madre della pizza. A Napoli, la penultima tappa delle cinque in calendario, è tutto pronto per selezionare la squadra di pizzaioli che parteciperanno alla finalissima di Roma. L’attesissimo appuntamento per i pizzaioli di tutta Italia avrà luogo lunedì 29 maggio nella prestigiosa sede dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, in Via Capodimonte 19a.