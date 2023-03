La colomba artigianale senza lattosio della pasticceria De Vivo: «Nata per rispondere ad una esigenza specifica».

Non solo materie prime attentamente selezionate, procedimenti di produzione innovativi e prezzi accessibili. Anche soddisfare le esigenze salutistiche, specialmente quelle legate alle intolleranze alimentari dei consumatori, è diventato un imperativo irrinunciabile per le aziende del food.

Si tratta, infatti, di necessità sempre più diffuse che, alla fine, si traducono in vere e proprie richieste di mercato. Per questo la pasticceria De Vivo di Pompei, in occasione della Pasqua 2023, lancia la colomba artigianale senza lattosio.

La “Pellecchiella e cioccolato” senza lattosio, racconta Marco De Vivo, titolare della pasticceria insieme alla moglie Ester e alla figlia Simona, «è un lievitato studiato nei minimi dettagli. Si presenta con un soffice impasto, privo di lattosio, arricchito con albicocche “Pellecchiella”, eccellenza del territorio vesuviano, considerata la più interessante tra le varietà, con una polpa particolarmente dolce. Ci sono, poi, le pepite di cioccolato, anch’esse senza lattosio, Macaè 62%, monorigine brasiliana Valrhona. Infine, una glassa selezionata alle mandorle ricopre il nuovo dolce».

La colomba artigianale senza lattosio, dunque, risponde ad una esigenza specifica. «Vogliamo andare incontro alle tendenze e alle necessità particolari dei consumatori. Questa versione del dolce tipico della Pasqua – conclude De Vivo – è il frutto dell’attenzione che dedichiamo quotidianamente al mercato, ma soprattutto della costante innovazione che applichiamo per garantire sempre bontà e gusto».