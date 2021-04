La Napoli del cinema e della fiction, sabato 17 tour virtuale a cura di Insolitaguida.

La città di Napoli ha fatto spesso da set cinematografico a tantissimi film italiani e stranieri. Le sue piazze, le sue strade, le sue meravigliose vedute, sono sfondi indimenticabili delle pellicole che l’hanno immortalata rendendola quasi una protagonista.

Riuscire a visitare tutte queste location e allo stesso tempo rivedere anche la scene del film collegato è un’operazione che richiederebbe un impegno importante; per fortuna ci viene incontro la tecnologia.

Grazie, infatti, al video tour virtuale in programma Sabato 17 Aprile ore 18:30 ideato e realizzato dall’Associazione Insolitaguida Napoli, sempre impegnata a mostrare una Napoli fuori dagli schemi, sarà possibile realizzare questo video tour comodamente da casa tra i luoghi della Napoli cinematografica, quella che ha ispirato registi come Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Nanni Loy, Francesco Rosi, ma anche la produzione di fiction televisive come Un posto al sole, I bastardi di Pizzofalcone, l’Amica Geniale.

Alla scoperta di una Napoli insolita, facendo tappa nelle strade, i quartieri, ma anche i luoghi d’interesse storico e artistico rinomati sia per la loro storia ed il proprio passato, sia per il ruolo cinematografico che hanno assunto in diverse produzioni cinematografiche e televisive.

Un modo per rivivere le scene più emozionanti girate in una città che ha conquistato le grandi star, da Julia Roberts a Sophia Loren, da Marcello Mastroianni a Vittorio Gassman.

Per partecipare al tour virtuale è molto semplice: basta chiamare/whatsappare il 338 965 22 88 o tramite il sito web www.insolitaguida.it dove è possibile l’acquisto diretto, provvedere al versamento di un contributo di partecipazione simbolico e seguire il link che viene inviato e che permetterà di scaricare l’app gratuita per usufruire del tour disponibile per computer, smartphone e tablet di ogni sistema operativo.

Inoltre Domenica 18 Aprile stesso orario invece le insolite vi accompegnarenno virtualmente in un tour molto particolare un po’ peperino ma mai volgare: alla scoperta del mestiere più antico del mondo a Napoli con tanto di visita di una ex casa – chiusa.

Non resta che provare questa nuova esperienza, se non altro per rivivere un po’ di arte!